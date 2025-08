FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem von Konjunktursorgen getriebenen Rückschlag hat sich der Dax zum Wochenstart etwas erholt. Der deutsche Leitindex stieg am Montag um 1,42 Prozent auf 23.757,69 Punkte, nachdem er am Freitag 2,7 Prozent eingebüßt hatte. Trotz der jüngsten Kursverluste verzeichnet das Börsenbarometer im laufenden Jahr immer noch einen Gewinn von mehr als 19 Prozent. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,78 Prozent auf 30.553,41 Punkte nach oben.

Der Dax habe mit dem Absturz unter 23.500 Punkte am Freitag endgültig vom Konsolidierungs- in den Korrekturmodus gewechselt, betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Auch wenn in den kommenden Tagen leichte Erholungsbewegungen zu sehen sein sollten, dürfte die übergeordnete Richtung zunächst abwärtsgerichtet bleiben", glaubt der Experte.

Ein Grund für den jüngsten Stimmungsumschwung ist Molnar zufolge die Entscheidung von Donald Trump, die Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik zu entlassen. Der US-Präsident hatte die Personalie angesichts überraschend schwacher Arbeitsmarktzahlen am Freitag verkündet. Der Schritt schürt laut dem Experten einmal mehr die Angst vor der zukünftigen politischen Unabhängigkeit solcher Institutionen und Berichte./la/he

DE0008469008, DE0008467416