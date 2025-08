© Foto: epa Foley - picture-alliance/ dpa

Der US-Dollar sendet Signale, die Börsenprofis nervös machen. Parallelen zu 1987 lassen Erinnerungen an den schlimmsten Crash seit Jahrzehnten wach werden.Der US-Dollar-Index hat in der vergangenen Woche seine stärkste Performance seit Oktober 2022 hingelegt - ein abrupter Richtungswechsel nach dem schwächsten Halbjahr seit den 1970er Jahren. Doch die Bewegungen am Devisenmarkt könnten laut einer MarketWatch-Analyse gefährliche Parallelen zu den Wochen vor dem Börsencrash im Oktober 1987 aufzeigen. Damals fiel der Dow Jones an einem einzigen Tag um 22,6 Prozent. Ein stark abwertender US-Dollar galt als einer der Hauptauslöser. Der damalige US-Finanzminister James Baker drängte die Federal …