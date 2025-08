Während Donald Trump in letzter Zeit viele Länder mit den US-Zöllen zurechtgewiesen hatte, wird er nun erneut von dem ehemaligen Präsidenten der russischen Föderation herausgefordert. Wie sich der Handelskrieg, die Wirtschaft, die Zinssenkungserwartungen und die On-Chain-Daten zuletzt entwickelt haben sowie was dies für die Bitcoin-Prognose bedeutet, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Marktumfeld wirkt sich etwas belastend aus

China hat sich nicht von der Einschüchterung der USA beeindrucken lassen und wird weiterhin Öl von Russland kaufen. Zudem hat es die Exporte von kritischen Rohstoffen an westliche Rüstungskonzerne limitiert, indem Lieferungen verzögert werden. Andere Länder wie Brasilien fordern Gespräche auf Augenhöhe, nachdem zuvor viele Zölle enorme erhöht wurden. In Japan soll neue Liquidität die Auswirkungen der US-Zölle kompensieren.

Darüber hinaus hat laut der Iran Times Dmitry Medwedew, der Stellvertretende des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, den US-Präsidenten, Donald Trump, erneut mit einer Aussage öffentlich unter Druck gesetzt. Denn er behauptete, dass die Videos von Trumps Unsittlichkeiten nicht nur in den Händen des Mossad seien, womit er vermutlich auf Epstein anspielt. Die wichtige Deadline für Russland läuft hingegen am 8. August ab.

https://twitter.com/IranTimes_Ir/status/1951717320163987485

Die Auftragseingänge der USA aus dem Juni sind heute mit 4,8 % deutlich niedriger als der vorherige Messzeitraum mit 8,3 %, jedoch etwas besser als die erwarteten 4,9 % ausgefallen. Dennoch ist es das niedrigste Niveau seit Oktober 2022, was somit die Auswirkungen der Zölle auf die Wirtschaft zeigt.

Auch saisonal betrachtet ist bei den Aktienmärkten in Post-Wahljahren bis Oktober mit einer Schwäche zu rechnen, während die Volatilität in dieser Phase tendenziell ansteigt. Dies könnte sich auch bei Bitcoin bemerkbar machen. Zudem haben die Quartalsberichte dieses Mal viel weniger positiv überrascht als zuvor, zumal nun noch wegen der Zölle mit Einbußen bei den Gewinnen und daher fallenden Kursen zu rechnen ist.

Dennoch sind die Anleger optimistisch, wobei die Aktien und Kryptowährungen heute wieder weitestgehend grüne Zahlen verzeichnet haben. Schließlich deuten die schwachen Arbeitsmarktdaten mit den Revisionen auf eine schnellere Zinssenkung hin, wie sie jetzt auch laut den Fed Fund Futures mittlerweile zu 83,81 % im September erwartet wird - fast 20 % mehr als noch vor 2 Wochen.

Bitcoin-Prognose: Diese Faktoren beeinflussen nun den BTC-Kurs

Weiter unterstützt wird der Bitcoin-Kurs von den Zukäufen der öffentlich gelisteten Unternehmen. Denn diese haben allein über die vergangene Woche BTC für umgerechnet 2,56 Mrd. USD erworben, was somit die höchsten Wochenzuflüsse sind. Die Beschleunigung der Käufe ist ein außerordentlich bullisches Anzeichen und jetzt einer der wichtigsten Indikatoren.

Da die öffentlichen Unternehmen derzeit die Bitcoin-Investoren mit dem höchsten Kaufmengen ausmachen, sind ihre Mittelflüsse derweilen besonders entscheidend. Während sie nun im Bullenmarkt die Kurse stützen und antreiben, sind einige von ihnen gehebelt investiert, womit sich der Effekt auch schnell umkehren kann.

Aber auch das Volumen der Bitcoin-Bewegungen hat sich seit dem Jahr 2023 deutlich gesteigert. Während damals 59.124 BTC transferiert wurden, sind des mittlerweile mit 214.719 BTC 263 % mehr. Ebenso hat der durchschnittliche Transaktionswert von 162 BTC auf 1.011 BTC zugenommen, was auf die institutionelle Adoption schließen lässt.

https://twitter.com/BTC_Archive/status/1952367841765626021

CryptoQuant verweist indessen darauf, dass das kumulierte Nettoabnahmevolumen von Binance unter 1,5 Mrd. USD gefallen ist, was in der Vergangenheit meist bei Tiefpunkten geschah. Denn die Kleinanleger kaufen aufgrund von FOMO vorwiegend bei den Tops und neigen bei Verlusten zu Panikverkäufen. Zwar kann die Korrektur noch etwas weitergehen, jedoch dürften bald die nächsten Tiefpunkte erreicht sein.

Zuletzt ist Bitcoin bis an das Tief aus der Seitwärtsphase nach dem Allzeithoch gestiegen, was häufig noch einmal vor der Fortsetzung einer Korrektur erfolgt. Tendenziell würden wir die nächsten Nachkäufe im Bereich von 109.589 USD bis 100.000 USD tätigen, wobei es keine Garantie für das Anlaufen gibt. Unterstützt wird BTC auch bis Oktober von der Expansion der globalen Geldmenge M2.

Bitcoin-Chart | Quelle: Tradingview

