Berlin (ots/PRNewswire) -

Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, ist in einer großen Verbraucherbefragung im Auftrag von BILD, Deutschlands größter Tageszeitung, zur Nummer eins in der Kategorie "Reiseschnäppchen" gekürt worden.

456.942 Verbraucherinnen und Verbraucher bewerteten 2.090 Marken in verschiedenen Branchen - darunter auch Reisen. Gefragt wurde: Welche Unternehmen bieten einen hohen Kundennutzen? Welche erfüllen die Erwartungen? Travelzoo, 1998 vom Deutschen Journalisten Ralph Bartel gegründet, erhielt die höchste Bewertung im Bereich Reiseangebote.

"Jeder Reisebegeisterte in Deutschland sollte Mitglied bei Travelzoo sein - das legt die BILD-Studie nahe", sagt Christian Smart, General Manager von Travelzoo für Deutschland. "Unsere mehr als 200 Expertinnen und Experten arbeiten täglich tausende von Stunden daran, Reiseangebote zu verhandeln, gründlich zu prüfen und ihren tatsächlichen Wert unabhängig zu bestätigen. Dies ermöglicht Club-Mitgliedern, den Lifestyle eines Reisebegeisterten in vollen Zügen zu genießen."

Über Travelzoo

Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club-Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit persönlich geprüft wurden. Wir sind am Puls der Zeit, wenn es um außergewöhnliche Reise-, Unterhaltungs- und Lifestyle-Erlebnisse geht. Wir arbeiten in Partnerschaft mit Tausenden von führenden Reiseanbietern. Unsere langjährigen Beziehungen ermöglichen uns den Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

Travelzoo ist eine eingetragene Marke von Travelzoo. Alle anderen Namen sind Marken und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.