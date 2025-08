Silber überrascht mit einem Comeback. Der Preis des Edelmetalls hat in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt, Anleger spekulieren bereits auf eine neue Superrally. Doch Philip Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, bremst im Interview mit WallstreetONLINE die Erwartungen. "Beim Silber sehe ich eher eine gesunde Aufwärtsbewegung als einen Boom", so Vorndran. Der Markt sei geprägt von Industrienachfrage - vor allem aus der IT-Branche - und nicht primär durch Krisensorgen wie beim Gold. Zwar ist die Nachfrage seit Jahren höher als das Angebot, doch laut Vorndran fehlen bislang klare Anzeichen für echte Knappheit: "Das Gerede von leergefegten Lagern ist eher Börsengeflüster." Für einen nachhaltigen Preisschub brauche es eine robuste Weltkonjunktur. Wer Silber als Wertspeicher nutzen will, stößt schnell an physische Grenzen: "Versuchen Sie mal, 100.000?Euro in Silber zu transportieren - da brauchen Sie ein Fahrzeug mit hoher Achslast." Für kurzfristige Spekulationen könnten ETFs sinnvoll sein, doch das eigentliche Investment sei langfristig - und mit Bedacht zu wählen. Minenaktien seien wegen historischer Managementfehler riskant, physisches Silber wegen Mehrwertsteuer und Lagerung nur eingeschränkt attraktiv. Fazit: Silber ist kein "sicherer Hafen", aber für langfristige, skeptische Anleger durchaus eine solide Beimischung - mit Glanzfaktor.