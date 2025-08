Die Uber-Aktie hat ein hervorragendes erstes Halbjahr auf das Börsenparkett gezaubert. Zwar setzte sie in den letzten Wochen etwas zurück, doch derzeit steht immer noch ein Plus von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn zu Buche. Für Aufsehen sorgt indes der chinesische Rivale Lyft, welcher sich ab 2026 in Europa etablieren will.Lyft will nach dem Kauf der Mobilitäts-App Freenow in großem Stil chinesische Robotaxis nach Europa bringen. Der Start ist für 2026 in Deutschland und Großbritannien geplant ...

