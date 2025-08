MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Heidelberger Druck nach dem jüngsten Kurssprung von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 2,00 auf 2,40 Euro angehoben. Das Aufwärtspotenzial für die Aktien sei mittlerweile begrenzt, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das höhere Ziel reflektiere, dass die Heidelberger zunehmend als Systemintegrator für Verpackungslösungen mit zusätzlichen Kompetenzen über das traditionelle Druckmaschinengeschäft hinaus wahrgenommen würden. Die jüngst präsentierten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal hätten zudem gezeigt, dass das Unternehmen bei Kostensenkungen und Margenverbesserungen große Fortschritte mache./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 14:09 / CEST





ISIN: DE0007314007





