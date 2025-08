Spark-Kurs-Prognose: Coinbase-CEO-Lob und Stablecoin-Nutzen treiben

Mit einer Marktkapitalisierung von etwas mehr als 100 Mio. USD handelt es sich bei Spark noch immer um eine relative günstige Kryptowährung, im Vergleich zu dem Potenzial, welches diese hat. Warum dies nun auch der Coinbase-Geschäftsführer hervorgehoben hat und was in nächster Zeit für SPK zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt in der Spark-Kurs-Prognose.

Diese Katalysatoren treiben nun den Spark-Kurs

Nachdem mit Coinbase eine der größten zentralen Kryptobörsen bereits am 16. Januar ihre mit Bitcoin gesicherten Darlehen über Morpho und Spark mit ins Sortiment aufgenommen hatte, ist das Projekt bis Ende Juli wieder etwas stärker in den Hintergrund getreten.

Inzwischen hat jedoch Brian Armstrong, der Coinbase-Geschäftsführer, in einem X-Beitrag Spark gelobt. So würde es ein wachsendes Finanz-Ökosystem über verschiedene DeFi-Plattformen ermöglichen. Dabei bezog er sich unter anderem die Kooperation zwischen Spark, Morpho und Coinbase, um auf diese Weise Bitcoin-gesicherte Darlehen zu offerieren.

Einige BTC-Investoren haben bereits vor Jahren gekauft und somit bedeutende Renditen erzielt. Allerdings glauben viele von ihnen an die langfristige Zukunft und wollen daher wie der Profitrader Fred Krueger niemals verkaufen, da sie Angst haben, dass sie ihre BTC nie wieder so günstig zurückerhalten.

Somit stellen die mit Bitcoin abgesicherten Darlehen für sie eine attraktive Alternative dar. Schließlich müssen sie ihre BTC somit nicht veräußern, was auch eine Besteuerung auslösen könnte, sondern können mit ihnen stattdessen für Zinsen von rund 5 % pro Jahr einen Fiat-Kredit aufnehmen. Da Bitcoin historisch durchschnittlich rund 100 % und zuletzt 70 bis 80 % pro Jahr gestiegen ist, würde sich dies dennoch lohnen.

Zudem können über Spark Stablecoins ohne Gebühren und Slippage für stabile Zinserträge angelegt werden. Da in letzter Zeit besonders viele neue Stablecoins emittiert wurden und in Zukunft auch zur Rettung der finanziellen Situation der USA werden sollen, dürfte auch die Nachfrage nach Renditen mit diesen wie nach Spark zunehmen. Außerdem ist Base noch immer die führende Ethereum-Layer-2, was den Effekt noch verstärkt.

Spark-Kurs-Prognose: Dieser SPK-Kurs ist 2025 möglich

Unterstützt wird der SPK-Kurs am heutigen Tage auch von dem bullischen Marktumfeld, wobei über die vergangenen 24 Stunden der Krypto-Markt um 2,10 %, Bitcoin um 1,09 % und Ethereum um 5,58 % stieg. Auch der Altcoin Season Index konnte sich auf 43 wieder fast verdoppeln, während der Crypto Fear & Greed Index aus der neutralen Zone impulsiv in den gierigen Bereich stieg.

Angetrieben werden sie unter anderem von der Korrelation mit den US-Aktienmärkten. Auch die Erwartungen bezüglich eines mittlerweile gemäßigteren Vorgehens von Donald Trump im Handelskrieg mit dem Rest der Welt könnte ein Grund gewesen sein, da Dmirty Medwedew ihm drohte, dass nicht nur der Mossad die unanständigen Videoaufzeichnungen von ihm habe. Hinzu kommen 20 % höhere Erwartungen bezüglicher einer Zinssenkung der USA im September.

Spark-Chart | Quelle: CoinMarketCap

Derzeit erhält der Spark-Coin von der Überschreitung des diagonalen Widerstandes und der unter ihm befindlichen Diagonalen Halt. Auch das Handelsvolumen nimmt weiter zu, während der SPK-Coin die Kryptotrends stürmt, was die Mittelzuflüsse nun noch einmal beschleunigen könnte. Dennoch ist der Token heute schon 43,72 % gestiegen, was bereits viel ist.

Langfristig können schon Positionen mit einem engen Stopp aufgebaut werden, wobei dafür besser eine Korrektur abgewartet werden sollte, wofür es jedoch keine Garantie gibt. Bis zum Allzeithoch sind es laut dem Charttool von CoinMarketCap 102,30 %. Jedoch sind angesichts der Marktkapitalisierung von 144,25 Mio. USD auch noch 1 Mrd. USD und mehr möglich. Dennoch kann der Wert langfristig durch Tokenunlocks stark verwässert werden.

Bitcoin Hyper ermöglicht DeFi wie Spark auch auf Bitcoin

Während sich die meisten Entwickler in der Vergangenheit auf Ethereum, Solana und andere Layer-1s für die Entwicklung von Smart Contracts, dApps, NFTs und mehr entschieden haben, soll dies jetzt mit Bitcoin Hyper auch auf der Bitcoin-Basisschicht möglich werden. Dafür nutzt es die SVM (Solana Virtual Machine) mithilfe einer Bridge, um die hervorragende Skalierbarkeit, die gute Kosteneffizienz und die beispiellose Bandbreite zu nutzen.

Vereint werden diese Eigenschaften mit der Bitcoin-Blockchain, welche für ihre hohe Sicherheit und ihre enorme Liquidität im Umfang von derzeit 2,28 Bio. USD bekannt ist. Da BTC nicht mehr nur als passives Asset auf den Wallets verwahrt wird, sondern produktiv in DeFi-Anwendungen genutzt werden kann, sind somit neben den Kursgewinnen auch weitere Gewinne über passive Einkommen möglich.

Dabei unterscheidet sich Bitcoin Hyper von Spark, da es BTC nützlicher machen kann, um beispielsweise Liquidität an den Börsen zur Verfügung zu stellen. Dafür werden die Anleger wiederum mit einer Beteiligung an den eingenommenen Handelsgebühren der Kryptobörsen belohnt. Es gibt jedoch noch einiges mehr, was auf diese Weise möglich wird, wie Spiele, KI und Streaming.

Viele können die Zeit nicht zurückdrehen und im Jahr 2009 in Bitcoin investieren, als dieser noch unter 1 USD gehandelt wurde. Jedoch wird der HYPER-Coin, der den Bitcoin-Narrativ auf die nächste Ebene führt, noch für weniger als 26 Stunden rabattiert für 0,012525 USD angeboten. Daher läuft Interessierten nun die Zeit davon, sofern sie nicht riskieren wollen, später deutlich mehr zu zahlen.

