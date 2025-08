Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen hat eine exklusive Live-Keynote mit Mitbegründer und CEO Ben Zhou angekündigt, in der das nächste Kapitel der Krypto-Evolution mit bahnbrechenden Enthüllungen über die neuen Schritte von Bybit definiert werden soll.Unter dem Titel "Keynote with Ben: Reshaping what's next, Bit by Bit (https://www.bybit.com/en/press/live/keynote-with-ben-2025-h1)" (Keynote mit Ben: die Zukunft neu gestalten, Bit für Bit), wird der Livestream die ereignisreiche erste Hälfte des Jahres 2025 für Bybit 2025 reflektieren, das Engagement der Börse bekräftigen, ein Standardträger in Sachen Sicherheit und Innovation zu werden, und Ben die Gelegenheit geben, einige der dringenden Fragen zu beantworten, die allen auf der Seele liegen: wie Bybit es geschafft hat, nicht nur zu überleben, sondern trotz aller Herausforderungen zu florieren, und wie die Kraft der Community zusammenkommen konnte, um die Klasse der digitalen Vermögenswerte neu zu gestalten.Livestream-Details- Datum und Uhrzeit: 8:00 Uhr UTC am 6. August 2025- Anmeldung: Keynote with Ben: Reshaping what's next, Bit by Bit (https://www.bybit.com/en/press/live/keynote-with-ben-2025-h1)Da sich die Kryptowährung derzeit möglicherweise an einem entscheidenden Wendepunkt befindet, wird eine strategische Vision die Branchenführer von den Nachzüglern unterscheiden. Die Keynote wird sich mit der Geschichte befassen, die Bybit geschrieben hat und noch schreiben wird: sie hebt mehrere Krypto-Premieren von 2025 sowie spannende bevorstehende Neuerungen und Markteinführungen hervor. Die Enthüllungen umfassen hochkarätige Initiativen, die Bybits Vision einer Blockchain-basierten Zukunft zum Nutzen aller widerspiegeln, in der jeder die Regeln des Erfolgs neu schreiben und die Standards der Branche neu gestalten kann.Tagesordnung- Von der Regulierung bis zum Produktdurchbruch: Bybits Meilensteine 2025 haben Grenzen überwunden und das CeDeFi-Erlebnis neu definiert- Wachstum des Ökosystems über alle Branchen und Regionen hinweg, Erreichen wichtiger Meilensteine mit branchenweit ersten Spot-Innovationen, der ersten und einzigen Krypto-Vermögensverwaltungslösung ihrer Art, Neuausrichtung der Synergien zwischen Bybit Card und Bybit Pay sowie der Einrichtung des EU-Hauptsitzes- Verbinden mit Bybit offline: Den ganzen Sommer über wird Bybit von Europa nach Asien reisen, um die Bybit-Community weltweit zu feiern und Changemaker im Bereich Kryptowährung und Blockchain bei der CCCC Lisbon und den BGAwards @ UNDP zu ehren.- Technik trifft Zweck: Bens persönliche Einblicke in die Branche, was Bybit antreibt und wie die Blockchain-Technologie die reale Welt verändern könnteVor und während des Livestreams können Zuschauer auch mit Bybit interagieren und ihre Fragen an Ben stellen, um einen Teil des Preispools von 9.000 USDT zu gewinnen. Bis zum Ende der Veranstaltung am 6. August 2025 bietet ein umfassendes Prämienprogramm fünf interaktive Möglichkeiten für Nutzer und Fans, sich auf den Livestream vorzubereiten.Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Interessierte Teilnehmer können bei Bybit (https://www.bybit.com/en/press/live/keynote-with-ben-2025-h1) weitere Informationen erhalten.Bybit / TheCryptoArkInformationen zu BybitBybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com (http://bybit.com/).Für weitere Informationen zu Bybit besuchen Sie bitte Bybit Press. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.com