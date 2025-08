Die Papiere des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer sind nach dem offiziellen Handel angesprungen, auf Tradegate notieren sie am Montagabend rund fünf Prozent höher. Der Grund: Der MDAX-Konzern will sein Glasgeschäft (Moulded-Glass) separieren und anschließend verkaufen.Der Verpackungsspezialist Gerresheimer treibt die strategische Neuausrichtung konsequent voran: Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte, ist die Veräußerung des Moulded-Glass-Geschäfts Teil des Plans, sich vollständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...