Heute hat ein Tochterunternehmen des US-amerikanischen Industrietechnologieinvestors Anzu Partners von einem US-Gericht die Genehmigung zum Erwerb von ExOne GmbH und ExOne KK ("ExOne") erhalten, Damit wird Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern auch künftig Stabilität und Kontinuität im Geschäftsbetrieb gewährleistet. Nach der gerichtlichen Genehmigung, gegen die keine Einwände erhoben wurden und die voraussichtlich nicht angefochten wird, werden die Parteien nun mit der Umsetzung der Transaktion beginnen.

ExOne ist als Vorzeigeunternehmen bekannt, das für seine weltweite Führungsrolle im Bereich des 3D Sanddrucks mit starkem Fokus auf die Gießereiindustrie bekannt ist. Im Rahmen der Transaktion hat Anzu sich ausdrücklich dazu verpflichtet, die Kontinuität in allen Betriebsbereichen sicherzustellen.

Kunden und Lieferanten von ExOne können einen konsistenten Service und eine kontinuierliche Zusammenarbeit erwarten, wobei bestehende Beziehungen, Vereinbarungen und Servicestandards beibehalten werden. Eric Bader wird weiterhin als Geschäftsführer der ExOne GmbH tätig sein, und Ken Yokoyama wird weiterhin als Geschäftsführer der ExOne KK tätig sein.

"Seit 1995 hat sich ExOne zum Ziel gesetzt, leistungsstarke industrielle 3D-Drucklösungen für Gussteile und darüber hinaus anzubieten Lösungen, die Innovationen ermöglichen", so Eric Bader, Geschäftsführer der ExOne GmbH. "Unsere industriellen Binder-Jet-Sand-3D-Drucker sind die weltweit bewährtesten Systeme, die weltweit für Kundentreue sorgen. Wir freuen uns darauf, auf diesem Fundament weiter aufzubauen und die Zukunft des digitalen Gießens voranzutreiben."

"Wir schätzen die starken Kunden- und Lieferantenbeziehungen von ExOne", sagte Whitney Haring-Smith, Managing Partner bei Anzu Partners. "Unsere Priorität ist es, Stabilität zu gewährleisten, bestehende Verpflichtungen einzuhalten und weiterhin vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, während wir gemeinsam voranschreiten."

Für Kunden, die Produkte, Ersatzteile oder Verbrauchsmaterialien bestellen möchten, bleibt die bisherige Kontaktadresse unverändert. Bei betrieblichen Herausforderungen können sich Kunden an service@exone.com wenden.

Über ExOne

ExOne ist Pionier und weltweit führend in der Binder-Jet-3D-Drucktechnologie. Seit 1995 hat sich ExOne zum Ziel gesetzt, leistungsstarke 3D-Drucker zu liefern, die selbst die schwierigsten Probleme lösen und weltverändernde Innovationen ermöglichen. Die 3D-Drucksysteme von ExOne verwandeln Pulverwerkstoffe darunter Keramik, Verbundwerkstoffe und Sand schnell in Präzisionsteile, Metallgussformen und -kerne sowie innovative Werkzeuglösungen. Industriekunden nutzen unsere Technologie, um Zeit und Geld zu sparen, Abfall zu reduzieren, ihre Fertigungsflexibilität zu verbessern und Designs und Produkte zu liefern, die früher unmöglich waren. Als Heimat des weltweit führenden Teams von Binder-Jetting-Experten bietet ExOne auch spezialisierte 3D-Druckdienstleistungen an, darunter die On-Demand-Fertigung von missionskritischen Teilen sowie Engineering- und Designberatung. Erfahren Sie mehr über ExOne unter www.exone.com

Über Anzu Partners

Anzu Partners ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Unternehmen aus den Bereichen saubere Technologien, Industrie und Biowissenschaften konzentriert, die das Potenzial haben, ihre Branchen zu verändern. Anzu arbeitet mit Unternehmern zusammen, um technologische Innovationen zu entwickeln und zu vermarkten, indem es Kapital sowie fundiertes Fachwissen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Marktpositionierung, globale Vernetzung und Betriebsabläufe bereitstellt. Im Jahr 2024 verwaltete Anzu Partners ein Vermögen von rund 1 Mrd. USD mit einem Team von über fünfzig Fachleuten in Niederlassungen in Atlanta, Boston, San Diego, Tampa und Washington DC. Weitere Informationen finden Sie unter anzupartners.com.

