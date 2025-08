Global tätige Organisationen steigern die Nachfrage nach Armis Centrix und nutzen mehr Produkte, die ihnen die Beobachtung und das Management der gesamten Angriffsoberfläche ermöglichen und diese schützen

Black Hat- Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, hat heute bekannt gegeben, einen weiteren Meilenstein erreicht zu haben: der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue ARR) hat schnell die Schwelle von $300 Millionen überschritten und ist damit in weniger als 12 Monaten von $200 Millionen angestiegen.

Armis betreut tausende von Kunden, wie zum Beispiel United Airlines, Colgate Palmolive und Mondelez, einschließlich mehr als ein Drittel der Fortune 100 sowie Dutzende von Bundesbehörden und Bundesstaaten. 60 der Fortune 10-Unternehmen, 3 von 5 der größten Einzelhändler in den USA, 3 von 5 der größten Banken und viele mehr vertrauen auf Armis, wenn es um den Schutz ihrer kritischsten operativen Technologie (OT), das Internet of Things (IoT), IT und medizinische Umgebungen geht. So können sie alle ihre Schwachstellen und Fehler vom Code zur Cloud beseitigen.

"Dass wir so schnell unseren ARR um weitere $100 Millionen erhöhen konnten, beweist, dass wir die richtige Plattform und die richtigen Produkte haben. Unsere Kunden nutzen Armis für ihr komplettes Cyber-Risikomanagement und ihre Sicherheit," sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitgründer von Armis. "Weltweit sind die Kunden begeistert über unsere Entwicklung, sie erkennen, wie wichtig wir für ihre Sicherheit sind. Ich möchte allen Kunden, Partnern und dem ganzen Armis-Team für ihre ständigen Bemühungen danken, denn wir beschützen für viele große Organisationen und Branchen extrem kritische Umgebungen."

Armis' ist bestrebt, die Zusammenarbeit mit Partnern zu intensivieren und den durch Verträge mit Global System Integrators (GSIs) erzielten Umsatz zu steigern. So ist Armis mit erweiterten Diensten für mehr globale Organisationen zugänglich und versucht deren Cyber-Risiken in Echtzeit zu managen. Die auf Partner konzentrierte Herangehensweise hat entscheidend zum Wachstum beigetragen. Zu den Partnern gehören AWS, KPMG, Accenture, PWC, Fortinet, Guidepoint, WWT, Google und hunderte mehr, sodass die preisgekrönten Fähigkeiten des Unternehmens nun weltweit verfügbar sind.

Armis hat mit der Eröffnung von Büros in München, London, Bukarest und New York seine globale Präsenz in den vergangenen 12 Monaten ausgeweitet. Das Produktportfolio wurde durch strategische Technologieakquisitionen ebenfalls erweitert, worunter sich einige visionäre technologische Führer befinden. So wurden der Armis-Plattform im Verlauf des vergangenen Jahres drei neue Produkte hinzugefügt. Dank der sich daraus ergebenden Ausweitung des Produktportfolios und der Dienste kann Armis mehr Fähigkeiten anbieten. Das bestehende Fachwissen in OT- und CPS-Sicherheit wurde um ein neues hybrides Angebot und um ein Vor-Ort-Angebot erweitert. So kann Armis nun Organisationen unterstützen, die sich auf Umgebungen mit Airgap verlassen oder die vom Online-Zugang getrennt sind.

"Die Investitionen in organische und anorganische Produktentwicklung und unsere Strategie des schnellen Markteintritts zahlen sich aus und sorgen für eine hohe Dynamik," sagte Jonathan Carr, Chief Financial Officer von Armis. "Jede unserer Technologien vervollständigt das Ganze, sodass wir unseren Kunden komplementäre Dienste bieten können. Wir kümmern uns um Sicherheit, wie es zuvor noch nie möglich war. Wir möchten Organisationen vom "Entdecken und dann Reagieren" zu einem proaktiven Ansatz verhelfen, sodass sie sich schützen können, bevor ein Angriff erfolgt. Die Ergebnisse sprechen bis dato für sich und wir sehen unserem besten Jahr entgegen, denn wir wachsen schneller als vorhergesehen."

Armis wurde vom führenden strategischen Analysten wie Gartner, Forrester und IDC ausgezeichnet. So wurde Armis vor Kurzem zum 'Leader' im Gartner Magic Quadrant für CPS Protection Platforms und zum 'Leader' in The Forrester Wave: Unified Vulnerability Solutions, Q3 2025. ernannt. Hier erfahren Sie mehr über Armis' außergewöhnliche Auszeichnungen durch Analysten: https://www.armis.com/about/analyst-relations/

Armis präsentiert in diesem Jahr seine Fähigkeiten zusammen mit einigen Partnerorganisationen in mehreren Städten während der Armis Connect Roadshow Series gemeinsam können wir jede Cybersecurity-Herausforderung meistern.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und managt Cyber-Risiken in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Begrenzung stellt Armis sicher, dass Organisationen alle kritischen Assets ständig im Blick haben, sie schützen und managen vom Boden bis zur Cloud. Armis betreut Fortune und Global 100-, 200- und 500-Unternehmen, ebenso wie Regierungen, Bundesstaaten und Kommunen. So bleiben kritische Infrastrukturen, Wirtschaftssysteme und Gesellschaften 24/7 sicher. Armis ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen mit Sitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250804741988/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Rebecca Cradick

Vice President, Global Communications

Armis

pr@armis.com