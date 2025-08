Neue Verarbeitungsanlage hilft Markenpartnern, erhebliche Steuervorteile zu nutzen

Lofted Custom Spirits, der erste und führende Hersteller von Whiskey nach Kundenwunsch in den USA, hat heute die Einführung eines neuen Programms für wechselnde Eigentumsverhältnisse angekündigt, mit dem Partner von deutlich reduzierten Verbrauchsteuersätzen profitieren können. Mit ihrer eigenen DSP-Lizenz und der speziellen Verarbeitungsanlage von Lofted können Craft-Marken die Steuervorteile des Craft Beverage Modernization Act (CBMA) voll ausschöpfen und durchschnittlich 6 USD pro Proof Gallone sparen.

Nach den aktuellen CBMA-Regeln können nur DSPs, die über die Abfüllung hinausgehende Verarbeitungsaktivitäten durchführen wie Herstellung, Mischung, Filterung oder Aromazugabe -, den niedrigeren Bundesverbrauchsteuersatz auf bis zu 100.000 Proof Gallonen pro Jahr geltend machen. Die wechselnde Eigentümerschaft von Lofted Custom Spirits eröffnet Ihnen die Möglichkeit zu TTB-konformen Steuereinsparungen, die Ihnen andere Vertragsbrennereien in Kentucky nicht bieten können.

"Lofted Custom Spirits hat dieses Programm so aufgebaut, wie wir unser Unternehmen aufgebaut haben auf der Grundlage echter Partnerschaft, operativer Integrität, höchster Qualität und strikter Compliance. Dank dieser Vertrauensbasis können unsere Kunden ihre Energie in den Aufbau großartiger Marken stecken, anstatt sich mit Prozessen und Vorschriften herumzuschlagen", so Mark Erwin, CEO von Lofted Spirits, der Muttergesellschaft von Lofted Custom Spirits, Bardstown Bourbon Company und Green River Distilling Co.

In einer neu ausgestatteten Verarbeitungsanlage wird Lofted Custom Spirits weiterhin praktische Unterstützung und Arbeitskräfte unter der DSP-Lizenz des Kunden bereitstellen und so einen reibungslosen Betrieb und Kontinuität gewährleisten.

"Wir haben eng mit der TTB zusammengearbeitet, um dieses Angebot so auf den Weg zu bringen, dass die operative Effizienz und die vollständige Einhaltung der Branchenvorschriften gewährleistet sind. Wie bei jeder Erweiterung haben wir auch dieses Programm im Sinne einer echten Partnerschaft mit den Marken entwickelt, die uns vertrauen, dass wir ihren Whiskey-Absatz aufrechterhalten", so Erwin.

Die wechselnde Eigentümerschaft ist ab sofort sowohl für bestehende als auch für neue Kunden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter LoftedSpirits.com.

ÜBER LOFTED SPIRITS

Von der maßgeschneiderten Bourbon-Produktion bis hin zu innovativen Marken bei Lofted Spirits trifft Tradition auf Transformation. Lofted Spirits baut auf der Arbeit von Peter Loftin aus dem Jahr 2016 auf und ist heute der führende Hersteller von Kentucky-Vertragswhiskey. Das Unternehmen hat einen weltweit einzigartigen, branchenrevolutionierenden Ansatz für die kundenspezifische Vertragsdestillation entwickelt und gleichzeitig einige der am schnellsten wachsenden Marken im Bereich American Whiskey aufgebaut: Bardstown Bourbon und Green River. Lofted Spirits ist ein einheitliches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die globale Whiskyindustrie anzuführen. Durch Innovation, Vertrauen und transformativen Einfluss auf die Branche bietet es außergewöhnliche Erlebnisse und stellt einige der begehrtesten und preisgekröntesten Whiskys der Welt her. Lofted Spirits wurde 2022 Teil der Unternehmensgruppe Pritzker Private Capital. Weitere Informationen finden Sie unter LoftedSpirits.com.

