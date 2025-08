Steigt der Krypto-Markt wegen Russlands Epstein-Aufnahmen von Trump?

Während die Epstein-Daten schon etwas in den Hintergrund geraten sind, könnte sich die Lage schon bald ändern. Zudem sind dann auch stärkere Auswirkungen auf Geopolitik, Wirtschaft und den Krypto-Markt zu erwarten. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Beitrag.

Dmitry Medwedew droht Trump mit kompromittierenden Videoaufnahmen

Am heutigen Tage hat der bekannte X-Nutzer Zerohedge einen kontroversen Beitrag der Iran Times International, eine laut Muck Rack in Washington ansässige, unabhängige Zeitung ohne Verbindungen zu politischen Parteien, geteilt, welche die Weltlage vollständig auf den Kopf stellen könnte.

Denn in diesem wird behauptet, dass der Stellvertretende des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Dmirtry Medwedew, über den US-Präsidenten geäußert haben soll: "Trump sollte nicht denken, dass sich das Videoarchiv seiner vergangenen Unmoral nur in den Händen des Mossad befindet".

https://twitter.com/IranTimes_Ir/status/1951717320163987485

Damit spielt er wahrscheinlich auf Epstein an. Denn die vorherigen Generalstaatsanwältin Pam Bondi äußerte in einem TV-Interview die unbelegte Behauptung, es gebe "zehntausende Videos" von Jeffrey Epstein und anderen Personen mit Kindern. Zudem kursieren im Internet zahlreiche Bilder von Donald Trump und Epstein.

Dennoch sollen laut Aussagen einiger die in den sozialen Medien verbreiteten Inhalten teilweise gefälscht sein. Daher ist es zweifelhaft, ob Medwedew wirklich Aufnahmen von Trump besitzt. Zudem gibt es auch keine offiziell bestätigten Quellen aus Russland, sodass offenbleibt, ob Medwedew dies tatsächlich so gesagt hat. Außerdem äußert er nicht direkt, dass Russland sie auch besitzt, sondern nur andere als der Mossad.

Welche Auswirkungen hätte die Veröffentlichung der Epstein-Daten?

Sollte Trump nachweisbare Straftaten an Minderjährigen begannen haben - worüber es keine gerichtsfesten Beweise gibt -, so dürfte dies seinen Ruf stark schädigen, was sich bereits an den deutlich zurückgegangenen Zustimmungswerten der jüngeren US-Bürger erkennen lässt. Zudem wird dies vermutlich sein politisches Ende durch ein Impeachment-Verfahren bedeuten, während er sich als Präsident sogar begnadigen könnte.

Sofern etwas an den Gerüchten dran ist und auch Russland irgendwie an die Aufnahmen gekommen sein sollte, wäre Trump erpressbar, wie er es laut Einschätzung einiger auch bereits in anderen Kriegen war. Demnach könnte er einen deutlich gemäßigteren Kurs gegenüber Russland fahren, sodass die Sanktionen für die Nationen, welche russisches Öl oder Gas kaufen, möglicherweise nicht erfolgen.

Ebenso könnte es deshalb früher zu einem Frieden, in dem von Prof. John J. Mearsheimer und Prof. Jeffrey D. Sachs bezeichneten Proxykrieg der USA in der Ukraine, kommen. Auch wenn sich die letzten vergleichbaren politischen Ereignisse kaum auf den Krypto-Markt ausgewirkt haben, hat dieses Ereignis aufgrund der Gefahr eines möglichen Dritten Weltkrieges möglicherweise einen stärkeren Einfluss.

Aber auch sonst könnte Trump deswegen deutlich dovisher gegenüber den BRICS agieren, welche auch im Zuge der Zölle zuletzt zu dem Feind erklärt wurden. Dies ist vor allem auf das von dem US-Dollar unabhängige Zahlungssystem zurückzuführen, welches die Machtsituation hinterfragt.

Insgesamt könnte es somit noch einmal zu einer Senkung der Zölle und dementsprechend der Inflation kommen. Dementsprechend wäre auch mit einem geringeren Rückgang der Unternehmensgewinne und daher auch der Aktienkurse zu rechnen.

Da Preisteuerungen geringer ausfallen, könnte die Fed deutlich früher die Zinsen senken, um dem schlechten Arbeitsmarkt - dessen Daten Manipulation unterstellt wird -, entgegenzuwirken. Andererseits wird der Grund für Interventionen durch die sich verbessernde Wirtschaftslage verringert. Dennoch sollte eine potenzielle Veröffentlichung eher bullisch für den Krypto-Markt sein.

