Krypto News: Erholung zum Wochenstart: XRP, FLOKI und Co mit kräftigen Gewinnen

Nach einer Woche mit deutlichen Kursverlusten zeigt sich der Krypto-Markt zum Wochenstart deutlich erholt. Vor allem Altcoins und kleinere Kryptowährungen legen kräftig zu. Doch wie wird es für Bitcoin und Altcoins in den kommenden Tagen weitergehen?

Die meisten Coins starten die Woche in den grünen Zahlen

Die meisten Top-Coins befinden sich heute deutlich in den grünen Zahlen. Angeführt wird der Markt dabei natürlich von BTC, der seinen Wert innerhalb der letzten 24 Stunden um 0,56 % steigern konnte. Dadurch kletterte der Kurs wieder auf 114.400 $ in die Höhe, und BTC erholt sich weiter vom Rücksetzer von vor zwei Tagen. Da war der BTC-Preis ja zwischenzeitlich auf 112.000 $ eingebrochen.

Noch wesentlich stärker als BTC performen Altcoins. ETH schoss seit gestern wieder über 3.500 $ in die Höhe und wird nun mit einem Tagesplus von 3,61 % bei 3.564 $ gehandelt, während XRP noch deutlicher zulegte. Den XRP-Bullen gelang es, den 3-$-Widerstand zu durchbrechen. Mit einem Kursplus von 4,56 % liegt der XRP-Preis jetzt wieder bei 3,02 $.

Stärkere Gewinne gab es bei kleineren Kryptowährungen wie Meme-Coins. Hier konnte FLOKI beispielsweise 6,4 % an Wert zulegen und sich damit vom wichtigen 0,0001-$-Support etablieren, auf den der Preis zuletzt zurückgefallen war. Grundsätzlich scheinen heute viele Zeichen auf Rallye zu stehen.

BTC-Ausbruch über 120.000 $ könnte Altcoin-Season begünstigen

Verschiedenen Analysten zufolge könnte der nächste explosive Kursanstieg bei BTC und Co. nach der jüngsten Konsolidierungsphase kurz bevorstehen. Wie der Analyse-Account Whale Guru heute auf X mitteilte, ist BTC in den letzten Tagen wieder in den vorangegangenen Konsolidierungskanal eingetreten. Damit konnte eine tiefere Korrektur abgewendet werden, und als Nächstes könnte es für BTC aufwärts bis zur oberen Widerstandslinie des Trendkanals gehen.

BULL RUN resumed.



THE PUMP IS COMING



You will regret not following me. pic.twitter.com/GSzCAMNDXA - Whale.Guru (@Whale_Guru) August 4, 2025

Bei einem Durchbruch über 120.000 $ könnte eine neuerliche ATH-Rallye folgen. Von einer solchen könnte dann auch der Altcoin-Markt stark profitieren. Laut dem pseudonymen Analysten Ash Crypto befindet sich dieser ja aktuell ohnehin am Beginn einer größeren Rallyephase.

Altcoins Golden Cross has finally happened.



It's time to send alts to new highs pic.twitter.com/SHtGZYuLet - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) August 3, 2025

Selbiger Analyst hat gerade darauf aufmerksam gemacht, dass die Altcoin-Marktkapitalisierung gerade ein "Golden Cross" vom 50er Moving Average mit dem 200er Moving Average verzeichnet hat. Ein solches Golden Cross wird in der Regel als sehr bullisches Zeichen für eine positive Trendwende gewertet. Das letzte Golden Cross gab es Ende 2024, und darauf folgte ja schließlich die letzte große Altcoin-Rallye, welche binnen kürzester Zeit zu einer Verdopplung des Altcoin-Marktwertes führte.

Sollte eine solche Altcoin-Season nun tatsächlich bald eintreten, könnten davon wahrscheinlich auch kleinere Small Cap Kryptos wie beispielsweise HYPER profitieren.

HYPER ist in diesem Marktumfeld für viele eine spannende Investitionsoption

Bei HYPER handelt es sich um eine junge Kryptowährung, die sich aktuell noch vor ihrem ersten Börsenlisting befindet und noch nicht am offenen Markt gehandelt werden kann. Daher ist hier ein besonders früher und günstiger Einstieg für Anleger möglich, die bereit sind, die mit einem Investment im Presale einhergehenden Risiken auf sich zu nehmen.

Über die offizielle Webseite des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Hyper kann aktuell nämlich noch im Vorverkauf investiert werden. Die Chance für einen frühen Einstieg nutzen immer mehr Anleger und der Presale nimmt immer weiter Fahrt auf. Inzwischen fließen täglich mehrere Hunderttausend Dollar in HYPER, und bis jetzt sind schon über 6,9 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammengekommen.

Der Kurs von HYPER beträgt dabei aktuell 0,012525 $. Investiert werden kann sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen wie SOL, BNB, USDT und USDC. Zudem können im Presale erworbene Coins für eine jährliche Rendite von bis zu 155 % gestakt werden.

Das Spannendste hierbei ist jedoch die Vision, welche die Entwickler von Bitcoin Hyper verfolgen. Bei dem Projekt soll es sich nämlich um nichts Geringeres als die erste funktionierende Layer-2-Lösung für Bitcoin handeln. BTC ist ja die Leitwährung des Krypto-Marktes und mit Abstand der größte Coin. Allerdings ist die Blockchain heute kaum noch konkurrenzfähig. Jüngere Blockchains wie Solana laufen einfach um ein Vielfaches schneller und effizienter, und BTC ist heute kaum noch für die Nutzung in Micropayments geeignet.

Eine eigene L2-Lösung wie Bitcoin Hyper könnte da natürlich Abhilfe schaffen, da dann Transaktionen mithilfe von Rollup-Technologien ausgelagert werden könnten. Auf der Solana Virtual Machine aufbauend sollen bei Bitcoin Hyper extrem schnelle und günstige Transaktionen möglich sein. Das könnte Bitcoin ganz neue Utilitys und Use Cases eröffnen.

