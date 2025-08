DJ US-ZOLL-BLOG/Indien wehrt sich gegen Kritik an russischen Ölkäufen

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Indien wehrt sich gegen Kritik an russischen Ölkäufen

Indien bezeichnet die Kritik der USA und der EU an seinen Käufen von russischem Öl als "ungerechtfertigt und unangemessen", da die Importe notwendig seien, um die indische Bevölkerung mit bezahlbarer Energie zu versorgen. Präsident Trump kündigte in einem Beitrag an, die Zölle auf Indien zu erhöhen, da das Land weiterhin "massive Mengen" an russischem Öl kaufe. Das indische Außenministerium erklärte, dass "genau die Nationen, die Indien kritisieren, selbst Handel mit Russland treiben", wobei die EU Energie, Düngemittel, Bergbauprodukte und andere Produkte kaufe, während die USA unter anderem Uranhexafluorid für ihre Nuklearindustrie und Palladium für die Elektrofahrzeugindustrie kauften. "Wie jede große Volkswirtschaft wird Indien alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine nationalen Interessen und seine wirtschaftliche Sicherheit zu schützen", fügte das Ministerium hinzu.

Trump droht Indien wegen Kauf von russischem Öl mit Zollerhöhung

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Zölle gegenüber Indien anzuheben, da das Land sanktioniertes russisches Öl kaufe. In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social schrieb Trump, er werde die US-Zölle für Indien "erheblich erhöhen". Diese sollen bereits in dieser Woche im Rahmen von Trumps sogenannter "Reziproker Zollmaßnahme" auf 25 Prozent steigen. Es bleibt unklar, ob sich Trumps Beitrag auf diese geplante Erhöhung bezieht oder ob er die Abgaben über 25 Prozent hinaus erhöhen möchte.

EU bereitet Aussetzung von Gegenzölle gegen USA für sechs Monate vor

Die Europäische Union (EU) bereitet die Aussetzung eines Pakets von Vergeltungszöllen auf Waren aus den USA vor, die sie verhängen wollte, falls es ihr bis zum 1. August nicht gelungen wäre, ein Handelsabkommen mit US-Präsident Donald Trump zu erzielen. "Die Kommission wird die notwendigen Schritte unternehmen, um die Gegenmaßnahmen der EU gegen die USA, die am 7. August in Kraft treten sollten, um sechs Monate auszusetzen", sagte EU-Kommissionssprecher Olof Gill am Montag. Beide Seiten arbeiteten noch an der Fertigstellung einer gemeinsamen Erklärung zu ihrem Handelsabkommen, und die Aussetzung werde am Dienstag offiziell beschlossen.

Im vergangenen Monat haben sich die EU und die USA auf ein Abkommen geeinigt, das für die meisten europäischen Waren, die in die USA importiert werden, einen Basiszoll von 15 Prozent vorsieht. Das Abkommen enthält Ausnahmen für bestimmte strategische Sektoren sowie eine Investitionszusage der EU, Energieprodukte im Wert von 750 Milliarden Dollar von den USA zu kaufen und weitere 600 Milliarden Dollar in den USA zu investieren.

