Access Advance LLC hat heute eine Verlängerung seines Förderprogramms für Gründungslizenznehmer für den Video Distribution Patent (VDP) Pool bis zum 30. September 2025 bekannt gegeben. Das Förderprogramm, das ursprünglich am 30. Juni 2025 auslaufen sollte, bietet Video-Streaming-Anbietern, die eine umfassende Lizenzabdeckung für die Video-Codec-Technologien HEVC, VVC, VP9 und AV1 anstreben, erhebliche Einsparungen bei den Lizenzgebühren. Die VDP-Pool-Lizenzgeber haben dieser Verlängerung zugestimmt, um potenziellen Lizenznehmern mehr Zeit zu geben, sich für die Vorteile für Gründungslizenznehmer zu qualifizieren.

Gründungslizenznehmer erhalten eine Ermäßigung von 25 auf die Standardlizenzgebühren und einen vollständigen Erlass der rückständigen Lizenzgebühren bis 2024. Die Verlängerung gibt potenziellen Lizenznehmern eine zusätzliche Frist, um sich durch Unterzeichnung einer Lizenz für diese Vorteile zu qualifizieren. Die Verlängerung ist eine Reaktion auf das anhaltende Interesse des Marktes seitens Videodistributoren, die die One-Stop-Lizenzierungslösung des VDP-Pools evaluieren, nachdem kürzlich große Branchenakteure wie ByteDance, Kuaishou, NTT Docomo und Tencent als Lizenznehmer des VDP-Pools bekannt gegeben wurden.

"Die starke Resonanz auf die Einführung unseres VDP-Pools zeigt, dass der Markt einen Bedarf an vereinfachten Lizenzen für Videocodecs hat", so Peter Moller, CEO von Access Advance. "Durch die Verlängerung dieser Vorteile für Gründungslizenznehmer geben wir Video-Streaming-Anbietern mehr Zeit, um zu prüfen, wie der VDP-Pool ihre Patentlizenzierung vereinfachen und optimieren und gleichzeitig erhebliche Einsparungen bei den Lizenzgebühren erzielen kann. Einige Unternehmen haben uns gebeten, die Frist für die Inanspruchnahme der Vorteile für Gründungslizenznehmer bis zum 31. Dezember 2025 zu verlängern, aber die Lizenzgeber haben noch keine Entscheidung über diesen Antrag getroffen."

Interessierte Unternehmen werden gebeten, sich umgehend unter licensing@accessadvance.com an Access Advance zu wenden und sich die Vorteile für Gründungslizenznehmer vor Ablauf der aktuellen Frist am 30. September 2025 zu sichern.

Über Access Advance: Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools zur Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance stellt einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer bereit.

Access Advance verwaltet und administriert den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 27.500 Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie von wesentlicher Bedeutung sind, sowie den separaten und unabhängigen VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung wesentlicher Patente für die VVC/H.266-Technologie. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur für Lizenznehmer, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen. Darüber hinaus bietet Access Advance den VDP Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250804349904/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Meredith Hollander

Director, Strategic Communications

Access Advance LLC

E-Mail: press@accessadvance.com

Website: www.accessadvance.com

Lizenzanfragen:

E-Mail: licensing@accessadvance.com