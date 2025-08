SUI auf dem Prüfstand: Zwischen Akkumulation, Rekordvolumen und Kursdruck

Die meisten, die das Wort Kryptowährungen hören, denken sofort an Bitcoin und manche vielleicht noch an Ethereum, also die Nummer ein und die Nummer zwei des Kryptorankings. Tatsächlich liegt der Fokus der meisten Trader, Anleger und Investoren vermutlich vor allem auf den großen Playern im Kryptouniversum, zu denen neben den oben genannten Coins auch XRP, Solana (SOL) oder BNB zählen. Aber auch die hinteren Ränge, jenseits der Top 10, können durchaus interessant sein. SUI steht aktuell auf Platz 13. Die Layer-1-Blockchain ist mit dem Anspruch angetreten, eine hochskalierbare und objektorientierte Infrastruktur für Web3-Anwendungen zu bieten. Das Projekt erzielte im Juli einen neuen Rekord im dezentralen Handelsvolumen.

Das Signal hinter der Zahl: 14 Milliarden US-Dollar

Mit einem Handelsvolumen von über 14 Milliarden US-Dollar durchbrach das DEX auf der SUI-Blockchain im Juli einen neuen Rekord. Dieser Wert sorgte nicht nur in der SUI-Welt, sondern auch im gesamten DeFi-Sektor für Wirbel.

Das entspricht einem Anstieg von über 130 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Dieser Anstieg stammt nicht von zentralisierten Exchanges, sondern wurde ausschließlich über dezentrale Plattformen abgewickelt. Ein klarer Beweis für das zunehmende Vertrauen der Community in die zugrunde liegende Infrastruktur.

Die Gründe für diesen Erfolg sind unterschiedlich. Einerseits ermöglicht das objektbasierte Transaktionsmodell von SUI eine massive Parallelverarbeitung, sodass Tausende Transaktionen gleichzeitig abgewickelt werden können. Es ist also eine massive Skalierung ohne Layer 2 möglich.

Das zahlt sich insbesondere bei DEX-Protokollen mit hoher Aktivität aus. Zum anderen hat sich das Ökosystem strategisch klug positioniert. Mit gezielten Anreizprogrammen wie Yield-Farming, Airdrops und Partnerschaften konnte SUI in kurzer Zeit eine breite Nutzerbasis gewinnen.

Der Kurs widersetzt sich der Euphorie

Doch so beeindruckend die On-Chain-Aktivität auch ist - der Kursverlauf von SUI erzählt eine andere Geschichte. Trotz des Rekordvolumens hat der Token im gleichen Zeitraum rund 15 Prozent an Wert verloren. Diese Divergenz zwischen Netzwerkaktivität und Kursentwicklung ist zwar kein neues Phänomen in der Krypto-Welt, aber in diesem Ausmaß durchaus beachtenswert.

Technisch betrachtet bewegt sich SUI derzeit in einer engen Akkumulationszone zwischen etwa 2,60 und 2,80 US-Dollar. Analysten deuten diese Phase als ruhigen Vorläufer möglicher Volatilität. Interessanterweise markiert die Obergrenze dieses Bereichs eine Region, in der in der Vergangenheit überdurchschnittlich viele Adressen Token erworben haben. Das spricht für eine starke Unterstützung auf diesem Niveau, aber auch für potenziellen Verkaufsdruck, sollte diese Zone nicht gehalten werden.

Market reversals = the strongest ecosystems will go back the fastest.



I think $SUI is getting into an interesting spot, where it's possible to buy the asset at a discount.



Strong move upwards last month, and I think that there's more to come.



Key factors:

- New ATH in DEX… pic.twitter.com/qiw36aIChU - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 4, 2025

Ein Widerstand bei rund 4,30 US-Dollar wird derzeit häufig als Schwelle genannt, deren Überschreiten ein neues Momentum auslösen könnte. Sollte dies gelingen, wird über mögliche Kursziele im Bereich von 7 bis 14 US-Dollar spekuliert - eine Spanne, die nur dann realistisch erscheint, wenn sowohl die Fundamentaldaten als auch das Marktumfeld mitspielen.

Ökosystem in Bewegung

Parallel zur Kursdebatte entwickelt sich das SUI-Ökosystem rasant weiter. Neue dezentrale Börsen wie Momentum Finance oder Cetus verzeichnen tägliche Volumina im dreistelligen Millionenbereich. Das gesamte Total Value Locked (TVL) in SUI-Protokollen nähert sich der Marke von 2,3 Milliarden US-Dollar, was die Plattform unter die Schwergewichte im DeFi-Sektor katapultiert.

Auffällig ist dabei die Professionalisierung der Ökonomie hinter vielen dieser Protokolle. Statt kurzfristiger Anreizmodelle setzen einige Projekte inzwischen auf längerfristige Strategien, etwa durch gebundene Token-Anteile, gestaffelte Belohnungsmechanismen und Cross-Chain-Bridging mit Bitcoin-Assets. Auch institutionelle Investoren beginnen, Positionen aufzubauen - ein Sektor, der zunehmend Interesse an performanten Layer-1-Lösungen zeigt.

Bitcoin Hyper: Die neue Bitcoin Layer 2 SUI könnte, unter gewissen Umständen, die nächste große Layer1 für Web3 Anwendungen werden. Bitcoin Hyper hingegen ist als Layer 2 angetreten, um die Bitcoin Blockchain ready für die Web3 Welt zu machen. Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) bringt Bitcoin Hyper Smart-Contract-Funktionalität, schnelle DEXs und NFTs direkt in das Bitcoin Netzwerk und das mit einer Performance, die man von Solana kennt. Über eine Bridge werden BTC ins Hyper-Ökosystem übertragen und dort als Wrapped Token nutzbar gemacht, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks aufzugeben. Der native Token HYPER, der eine zentrale Rolle im Netzwerk spielen wird, kann im Moment noch im Presale gekauft werden. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein Hyper kostet im Moment 0,012525 US-Dollar.

Hier geht es zum Bitcoin Hyper Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.