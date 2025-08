GENF (dpa-AFX) - Wie können Mensch und Umwelt vor der Plastikflut geschützt werden, die Natur und zunehmend auch die Gesundheit belasten? In Genf unternehmen Dutzende Länder ab Dienstag (10.00 Uhr) einen letzten Versuch, ein international bindendes Vertragswerk gegen Plastikverschmutzung zu schaffen. Es soll im kommenden Jahr unterzeichnet werden.

Dass weltweit so strenge Auflagen wie in der EU für Plastikherstellung, -vermeidung und -entsorgung durchkommen, gilt als unwahrscheinlich. Dennoch ist das Abkommen im Interesse auch der Europäer: Plastikverschmutzung kennt keine Grenzen, sie belastet Meere, Luft und Boden und dringt zunehmen auch in die Nahrungskette und menschliche Körper ein.

Weltweit wurden nach Schätzungen des UN-Umweltprogramms (Unep) 2024 500 Millionen Tonnen Plastik hergestellt, von denen fast 400 Millionen als Abfall übrig bleiben. Bis 2060 könnte sich die Abfallmenge ohne Abkommen verdreifachen, warnt Unep./oe/DP/jha