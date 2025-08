OC Oerlikon / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Ergebnisse im 1. Halbjahr 2025 Pfäffikon, Schwyz, Schweiz, 5. August 2025

Oerlikon verzeichnet im 1. Halbjahr 2025 trotz anspruchsvollen Marktumfelds einen stabilen Bestellungsbestand

Strukturelle Kostensenkungsmassnahmen zur Stärkung der Profitabilität Der Bestellungsbestand blieb im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen stabil, trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und Handelsunsicherheiten. Starke Performance in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie kleineren Wachstumsmärkten wie der Medizintechnik.



Der Umsatz ging bei konstanten Wechselkursen um 3% zurück, vor allem aufgrund der anhaltenden Schwäche in der allgemeinen Industrie, der Werkzeugbranche, im Automobilsektor sowie in Endmärkten für Luxusgüter.



Die operative EBITDA-Marge belief sich auf 16,7%, beeinflusst durch geringere Umsätze sowie negative Mix- und Währungseffekte.



Der Ausblick wurde aufgrund der anhaltenden Marktunsicherheit sowie der vorübergehenden negativen Mixeffekte angepasst: Oerlikon erwartet nun bei konstanten Wechselkursen stabile bis leicht geringere Umsätze und eine operative EBITDA-Marge zwischen 17,5% und 17,0%.



Zur weiteren Stärkung der Profitabilität im Zuge der Transformation zu einem Pureplay-Unternehmen wurden zusätzliche strukturelle Kostensenkungsmassnahmen eingeleitet. Einige margenunterstützende Effekte werden im zweiten Halbjahr erwartet.

Wichtige Kennzahlen für Oerlikon1 per 30. Juni 2025 (in CHF Mio., gerundet2) Q2 2025 Q2 2024 Veränderung in % CHF Vergleich Ver-änderung in %3 H1 2025 H1 2024 Veränderung in % CHF Vergleich Ver-änderung in %3 Bestellungsbestand 405 427 -5,2% +1,0% 826 853 -3,2% -0,3% Umsatz 395 431 -8,2% -2,4% 786 835 -5,8% -3,0% Operatives EBITDA4 131 153 -14,1% Operative EBITDA-Marge4 16,7% 18,3% -160 Bp. EBITDA4 122 149 -18,7% EBITDA-Marge4 15,5% 17,9% -240 Bp. Ergebnis aus fortgeführten Tätigkeiten4 -46 21 -219,0%

1 Oerlikon bezieht sich auf die fortgeführten Tätigkeiten. 2024-Zahlen pro forma ohne Barmag. 2 Unterschiede bei Gesamtwerten gegenüber der Summe der Einzelwerte können sich durch Rundungen ergeben. Die Überleitung der operativen zu den gemeldeten EBITDA-Zahlen ist der Ergebnispräsentation zu entnehmen. 3 Bereinigt um Wechselkursänderungen; es gab keinen M&A-Effekt im vergleichbaren Zeitraum. 4 Nur jährlich und halbjährlich ausgewiesen; aus fortgeführten Tätigkeiten.



Michael Süss, Executive Chairman von Oerlikon, stellt fest:

"Das aktuell anspruchsvolle wirtschaftliche und geopolitische Umfeld hat insbesondere in Europa die meisten unserer Endmärkte beeinflusst. Diese negativen Auswirkungen werden zusätzlich durch industriepolitische Eingriffe und Überregulierung in der EU und Deutschland verstärkt - Massnahmen, die keine Impulse für eine wirtschaftliche Erholung setzen. Trotz dieses Gegenwinds konnten wir einen stabilen Bestellungsbestand aufrechterhalten, Marktanteile gewinnen und eine niedrigere, aber robuste Profitabilität erzielen. Dennoch passen wir aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage aus der Industrie, der kontinuierlichen geopolitischen Spannungen und der zusätzlichen Belastung der Wirtschaft durch neu entstehende Zollregime unsere Gesamtjahresprognose für 2025 an. Wir ergreifen weiterhin entschlossene Massnahmen, um unsere langfristige Position zu stärken. In der zweiten Jahreshälfte liegt der Fokus auf der Umsetzung operativer, struktureller Kostensenkungsmassnahmen. Diese strategischen Massnahmen konzentrieren sich auf Bereiche mit begrenztem Wachstumspotenzial und sollen während der Transformation zu einem Pureplay-Unternehmen unsere Agilität und Effizienz erhöhen. Gleichzeitig treiben wir unsere Preispolitik und Innovationskraft voran, um unsere Margen zu sichern und uns gut für eine Markterholung zu positionieren. Der Abschluss der Veräusserung von Barmag verläuft planmässig."

Oerlikon-Konzernlagebericht für das 1. Halbjahr 2025

Im ersten Halbjahr 2025 war Oerlikon mit einem anspruchsvollen Marktumfeld konfrontiert, das von geopolitischen Konflikten, Handelsspannungen und allgemeiner Unsicherheit geprägt war. Diese Faktoren bremsten sowohl Investitionen als auch Industrieproduktion, insbesondere in Europa, und beeinflussten nahezu alle wichtigen Märkte von Oerlikon, darunter Automobilbau, allgemeine und Werkzeugindustrie sowie den Luxusgütersektor.



Trotz dieses Gegenwinds verzeichnete Oerlikon im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen einen stabilen Bestellungsbestand in Höhe von CHF 826 Mio., womit sich die Stärke ihrer diversifizierten Marktstrategie bestätigt. Das Wachstum in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor und in anderen innovationsgetriebenen Bereichen trug zum Ausgleich der vorübergehenden Schwäche in anderen Endmärkten bei.



Der Umsatz sank im 1. Halbjahr bei konstanten Wechselkursen um 3% auf CHF 786 Mio. und reflektiert damit die verzögerten Investitionsentscheidungen und die Schwäche im Dienstleistungsgeschäft. Das operative EBITDA belief sich auf CHF 131 Mio. bzw. 16,7% des Umsatzes, beeinflusst durch einen vorübergehenden negativen Mixeffekt. Das Ergebnis aus fortgeführten Tätigkeiten sank auf CHF -46 Mio., was auf ein geringeres EBITDA und nicht liquiditätswirksame Wertminderungen in Höhe von CHF 46 Mio. im Rahmen von Portfoliooptimierungen zurückzuführen ist.

Erfolgreiche Umsetzung der Strategie: Veräusserung von Barmag

Im Mai 2025 unterzeichnete Oerlikon eine bindende Vereinbarung über den Verkauf von Barmag an Rieter zu einem Kaufpreis von CHF 850 Mio. (bis zu CHF 950 Mio. einschliesslich erfolgsabhängiger Zahlung). Der Bestellungsbestand von Barmag verbesserte sich bei konstanten Wechselkursen im zweiten Quartal in Folge, wobei das erste Halbjahr im Vorjahresvergleich einen saisonal bedingten Rückgang von 14,4% verzeichnete. Der Umsatz stieg bei konstanten Wechselkursen um 9,1% und erholte sich damit von seinem Tiefstand Anfang 2024. Die operative EBITDA-Marge betrug erwartungsgemäss 8,2%.

Update zum Ausblick 2025

Nach dem ersten Halbjahr 2025 revidiert Oerlikon in Anbetracht der nach wie vor schwachen Nachfrage der Industrie, der andauernden geopolitischen Spannungen und der zusätzlichen Belastung der Wirtschaft durch neu entstehende Zollregime die Gesamtjahresprognose. Das Unternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz, der bei konstanten Wechselkursen stabil bis leicht geringer ausfällt, sowie eine operative EBITDA-Marge zwischen 17,5% und 17,0%. Zur Sicherung der Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte 2025 und Unterstützung der Erholung im Jahr 2026 hat Oerlikon zusätzliche strukturelle Sparmassnahmen eingeleitet. Dies sind langfristige Initiativen, die auf Kostenbereiche mit begrenztem Wachstumspotenzial fokussieren und darauf abzielen, Oerlikon zu einem agileren und effizienteren Unternehmen zu machen. Diese Massnahmen sowie die kontinuierlichen Investitionen in Innovationen und Wachstumsmärkte gewährleisten, dass Oerlikon zum Zeitpunkt einer Markterholung gut positioniert ist.

Oerlikon wird die Ergebnisse an der heutigen Telefonkonferenz präsentieren (Beginn: 10:30 Uhr MESZ).

Der Halbjahresbericht 2025 ist auf Englisch unter www.oerlikon.com/interimreport-2025 verfügbar. Die Medienmitteilung finden Sie unter www.oerlikon.com/ir und www.oerlikon.com/pressreleases . Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend im Bereich der Oberflächentechnologien und modernen Werkstoffe. Mit einem einzigartigen Portfolio, das Oberflächentechnologie, Hochleistungswerkstoffe, Beschichtungsanlagen und Komponenten umfasst, verbessern wir die Produkte hinsichtlich Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit. Oerlikon bedient eine Vielzahl von Branchen, von der Luft- und Raumfahrt, über Automobilbau, Verteidigung, Energiewirtschaft und Medizintechnik bis hin zu Luxusgütern und Halbleitern. Oerlikon hat ihren Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, beschäftigt gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Barmag mehr als 12 000 Mitarbeitende an 199 Standorten in 38 Ländern und erzielte 2024 einen Umsatz von CHF 2,4 Mrd.

