Umsatz im ersten Halbjahr Mio. € 232,5 | Vorjahr: Mio. € 220,2

EBIT im ersten Halbjahr Mio. € 17,6 | Vorjahr: Mio. € 16,6; EBIT-Marge 7,6 % | Vorjahr: 7,6 %

Free Cashflow zum Halbjahr Mio. € 20,0 | Vorjahr: Mio. € 20,1

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt



Augsburg, 5. August 2025 - Die WashTec Gruppe erzielte in den ersten sechs Monaten einen Umsatz von Mio. € 232,5 und lag damit um 5,6% über dem Vorjahr (Mio. € 220,2). Diese Entwicklung resultierte im Wesentlichen aus der Umsatzsteigerung in allen Business Lines im Segment »Europa und sonstige«, während die Umsatzerlöse im Segment »Nordamerika« aufgrund geringerer Equipment-Absatzzahlen trotz einer positiven Entwicklung bei Service und Consumables unter dem Vorjahr lagen. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 3,5% auf Mio. € 123,6 (Vorjahr: Mio. € 119,4), vor allem getrieben durch die positive Entwicklung in dem Segment »Europa und sonstige«.



Das EBIT stieg im ersten Halbjahr um Mio. € 1,0 auf Mio. € 17,6 (Vorjahr: Mio. € 16,6). Die EBIT-Marge lag nach den ersten sechs Monaten mit 7,6% auf dem Niveau des Vorjahres (7,6%). Der Umsatzrückgang in Nordamerika hat die EBIT-Entwicklung in diesem Segment und in der Gesamtgruppe negativ beeinflusst. Im zweiten Quartal erreichte WashTec vor allem durch die positive Entwicklung des Geschäftes in dem Segment »Europa und sonstige« eine überproportionale Steigerung des EBIT um 10,4% auf Mio. € 12,7 (Vorjahr: Mio. € 11,5). Die EBIT-Marge stieg auf 10,3% (Vorjahr: 9,7%) und lag damit sowohl über dem Vorjahresquartal als auch über dem ersten Quartal 2025.



Der Free Cashflow der WashTec Gruppe lag zum Halbjahr mit Mio. € 20,0 auf dem Niveau des Vorjahres (Mio. € 20,1). In den ersten sechs Monaten konnte vor allem das Operating Working Capital Management weiter optimiert werden.



Der Equipment-Auftragseingang lag in den ersten sechs Monaten deutlich über dem Vorjahresvergleichszeitraum. Die positive Entwicklung des Auftragseingangs aus dem ersten Quartal konnte auch im zweiten Quartal fortgesetzt werden. Der Auftragsbestand Ende Juni lag sowohl im Segment »Europa und sonstige« als auch im Segment »Nordamerika« über dem Niveau des Vorjahres.



Die WashTec Gruppe bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass der aktuelle weltweite Handelskonflikt sowie die Zollpolitik seitens der USA keinen wesentlichen negativen Einfluss auf das Investitionsverhalten im Carwash-Markt haben wird.



"WashTec blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Hervorzuheben ist der erfolgreiche Marktstart unserer neuen Portalwaschanlage SmartCare Connect, welche bei unseren Kunden auf positive Resonanz stößt. Zudem konnten wir die wiederkehrenden Umsätze mit Service und Consumables deutlich ausbauen" erklärte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.



Der ausführliche Bericht über das 1. Halbjahr 2025 und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Investor Relations Website .



Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.



Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. €, IFRS H1 2025 H1 2024 Veränderung in % Umsatz 232,5 220,2 5,6 EBIT 17,6 16,6 6,0 EBIT-Marge in % 7,6 7,6 - Konzernergebnis 11,3 10,7 5,6 Ergebnis je Aktie1) (in €) 0,84 0,80 5,6 Free Cashflow 20,0 20,1 -0,5 Mio. €, IFRS 30.06.25 31.12.24 Veränderung abs. Bilanzsumme 280,7 279,7 1,0 Eigenkapital 63,9 88,5 -24,6 Eigenkapitalquote in % 22,8 31,7 -890 Bp Net Operating Working Capital2) 83,5 94,0 -10,5

Bp: Basispunkt (= 1/100 Prozentpunkt)

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert

2) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen







Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



E-Mail: ir@washtec.com





