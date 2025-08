DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach oben

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Sog der erholten Kurse an der Wall Street legen die Indizes an den ostasiatischen Börsen und in Australien am Dienstag zu. Für Kauflaune sorgte an den US-Börsen die nach schwach ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten wieder erwachte Zinssenkungsfantasie für das Treffen der US-Notenbank im September. Im Hintergrund schwelt derweil das Zollthema weiter, zumal einige Staaten von den USA mit besonders hohen Importzöllen belegt wurden, und damit nicht genug: US-Präsident Trump drohte Indien nun mit noch höheren Zöllen, sollte das Land weiter russisches Öl kaufen.

Derweil kommt aus China ein positives Konjunkturzeichen. Der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor hat sich im Juli von 50,6 auf 52,6 verbessert und damit höher in den eine Expansion signalisierenden Bereich über 50 bewegt. Ökonomen hatten den Index lediglich mit 50,4 vorausgesagt.

Der Nikkei-225-Index in Tokio steigt um 0,7 Prozent auf 40.590 Punkte. Für den Kospi in Seoul geht es um 1,3 Prozent nach oben, das Marktbarometer in Sydney zieht um 1,1 Prozent an. In Shanghai (+0,5%) und in Hongkong (+0,2%) hinken die Indizes etwas hinterher. Ebenfalls nach dem Quartalsbericht geht es für die Stahlaktie JFE um 1,2 Prozent nach oben und auch Daiwa Securiries gewinnen nach der Zahlenvorlage 1,2 Prozent,

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für Mitsubishi UFJ Financial um 0,8 Prozent nach oben, nachdem das Papier am Vortag noch stärker unter den sinkenden Zinsen gelitten hatte. Die Bank wies nun für das Berichtsquartal einen niedrigeren Nettogewinn aus, bestätigte aber den Ausblick für das Gesamtjahr.

In Sydney geht es für Austal um 5,5 Prozent nach oben, womit der Kurs ein Allzeithoch erreicht. Der Schiffbauer hat seine Prognose für das operative Ergebnis erhöht. Dazu schloss die australische Regierung ein Abkommen mit Austal als strategischem Bauer von Kriegsschiffen.

Lynas Rare Earths verteuern sich um 5,9 und Iluka Resources um 8,9 Prozent. Für Auftrieb bei den beiden Aktien sorgt ein Medienbericht, wonach die Regierung eine Preisuntergrenze für Seltene Erden erwägt. Lynas ist der größte Anbieter von separierten Seltenen Erden außerhalb Chinas. Im Sog geht es für die Kurse der Rohstoffriesen BHP und Rio Tinto um bis zu 1 Prozent aufwärts.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.762,80 +1,1% +6,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.647,19 +0,9% +2,3% 08:30 Kospi (Seoul) 3.188,68 +1,3% +32,9% 08:30 Schanghai-Comp. 3.602,13 +0,5% +6,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.776,00 +0,2% +22,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:34 % YTD EUR/USD 1,1559 -0,1 1,1569 1,1558 +11,9% EUR/JPY 170,10 -0,1 170,21 171,03 +4,8% EUR/GBP 0,8703 -0,1 0,8709 0,8708 +5,5% GBP/USD 1,3281 -0,0 1,3283 1,3272 +6,1% USD/JPY 147,16 0,0 147,12 147,98 -6,4% USD/KRW 1.384,55 -0,3 1.384,55 1.385,32 -5,9% USD/CNY 7,1412 -0,3 7,1412 7,1462 -0,6% USD/CNH 7,1834 0,0 7,1826 7,1789 -1,9% USD/HKD 7,8500 0,0 7,8495 7,8499 +1,0% AUD/USD 0,6459 -0,1 0,6468 0,6476 +4,4% NZD/USD 0,5896 -0,2 0,5907 0,5909 +5,6% BTC/USD 114.309,80 -0,7 115.168,25 114.585,95 +20,9% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,08 66,29 -0,3% -0,21 -6,4% Brent/ICE 68,60 68,76 -0,2% -0,16 -7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.373,65 3.374,80 -0,0% -1,16 +28,2% Silber 32,37 32,34 +0,1% +0,03 +14,6% Platin 1.146,53 1.152,16 -0,5% -5,63 +28,8% Kupfer 4,45 4,44 +0,2% 0,01 +8,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

