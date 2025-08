EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Steyr Motors mit erfolgreichem Markteintritt im Schlüsselmarkt Polen - Rahmenvertrag mit führendem Distributor geschlossen



05.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Steyr Motors mit erfolgreichem Markteintritt im Schlüsselmarkt Polen - Rahmenvertrag mit führendem Distributor geschlossen Markteintritt in Polen markiert weiteren wichtigen Meilenstein in der internationalen Expansion

Rahmenvertrag mit einem der führenden Distributoren in Polen

Expansion in weitere Schlüsselmärkte Osteuropas Steyr, Österreich, 5. August 2025 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat mit dem erfolgreichen Markteintritt in Polen einen weiteren wichtigen Meilenstein im Rahmen der internationalen Expansionsstrategie gesetzt. Mit dem Abschluss eines langfristigen Rahmenvertrags mit Taurus Sea Power sp. z o.o., einem etablierten Distributor für Marinemotoren, startet Steyr Motors gleichzeitig die Expansion in weitere Schlüsselmärkte in Osteuropa wie Estland, Lettland und Litauen. Der mit Vertragsschluss im Juli 2025 gestartete Vertrag umfasst die exklusive Zusammenarbeit im Bereich Vertrieb, Ersatzteile und Service für Marinemotoren von Steyr Motors. Ziel ist es, den Markt in Polen sowie den angrenzenden osteuropäischen Staaten systematisch aufzubauen. Polen ist europaweit das Land mit den höchsten Verteidigungsausgaben gemessen am Anteil am Bruttoinlandsprodukt (2024: 4,2 %), gefolgt von Estland (3,4 %) und spielt eine zentrale Rolle im sicherheitspolitischen Kontext der EU und NATO. Die Märkte in Osteuropa bieten für Steyr Motors somit ein erhebliches Wachstumspotenzial mit entsprechend hoher Nachfrage sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Ein zentrales Element der Partnerschaft ist die Ausbildung von Service-Technikern: Taurus Sea Power wird künftig über zertifizierte SMO-Techniker verfügen, um einen durchgängig hohen Qualitätsstandard im Aftersales-Service sicherzustellen. Taurus Sea Power bringt jahrzehntelange Erfahrung im Vertrieb von Marinemotoren mit und bedient ein breites Kundenspektrum - von Freizeit- und Sportbooten bis hin zu Yachten. Die neue Partnerschaft stärkt die Präsenz von Steyr Motors in einem wachstumsstarken Markt mit hoher strategischer Relevanz. "Der Markteintritt in Polen ist ein Meilenstein für unsere internationale Wachstumsstrategie. Gleichzeitig ist es ein bedeutender Schritt zur geografischen Diversifizierung innerhalb unseres Stammmarkts Europa", so Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



