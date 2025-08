Venture Global, Inc. (NYSE: VG) hat heute die Genehmigung vom US-Energieministerium (Department of Energy, DOE) für eine Kapazitätserhöhung seines LNG-Projekts Calcasieu Pass erhalten. Danach erhöht sich die zulässige maximale Verflüssigungskapazität von Calcasieu Pass von 12,0 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) auf 12,4 MTPA.

"Venture Global dankt den Regulierungsbehörden, einschließlich dem DOE, dafür, dass sie kritischen Energieinfrastrukturprojekten Priorität einräumen und den Genehmigungsprozess rationalisieren. Diese milliardenschweren Investitionen sind im Zuge der Bemühungen der Vereinigten Staaten, die globale Energiesicherheit zu stärken und den Energiehandel mit unseren Partnern auf der ganzen Welt auszubauen, von entscheidender Bedeutung", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global.

Calcasieu Pass ist das erste Projekt von Venture Global. Die Anlage produzierte erstmals im Jahr 2022 LNG und ist seit April 2025 kommerziell in Betrieb. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, begann im Dezember 2024 mit der LNG-Produktion. Venture Global erhielt für sein drittes Projekt, CP2, im März 2025 die Exportgenehmigung des DOE bzw. im Mai 2025 die Genehmigung der FERC, unterzeichnete langfristige Kaufverträge für die gesamte erste Phase und hat mit den Bauarbeiten für das Projekt begonnen.

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann 2022 mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana an der US-Golfküste. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Alle Aussagen, die keine historischen oder gegenwärtigen Tatsachen oder Gegebenheiten betreffen, sind als "zukunftsgerichtete Aussagen" zu verstehen. Zu den "zukunftsgerichteten Aussagen" zählen unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie, zu Plänen und Zielen von Venture Global, einschließlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Venture Global ist der Ansicht, dass die in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind. Dennoch sind sie naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Zudem können sich Annahmen als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von den in den "zukunftsgerichteten Aussagen" erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese "zukunftsgerichteten Aussagen" gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben übernimmt Venture Global keine Verpflichtung, "zukunftsgerichtete Aussagen" zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder Gründe für etwaige Abweichungen tatsächlicher Ergebnisse anzugeben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

