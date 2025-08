Weltweites Biotech-Finale: NurExone unter den besten 25

Anzeige / Werbung

Das kanadisch-israelische Biotechunternehmen NurExone Biologic Inc. hat es in das renommierte Finale des Falling Walls Venture 2025 geschafft. Wie das Unternehmen bekanntgab, wurde es von der Falling Walls Foundation als eines von nur 25 Start-ups weltweit ausgewählt - bei insgesamt 187 qualifizierten Bewerbern. Die Plattform würdigt wissenschaftsgetriebene Start-ups mit herausragendem disruptivem Potenzial.

Zielgerichtete Therapie für ein ungelöstes medizinisches Problem

Im Fokus der Nominierung steht ExoPTEN - das erste Medikament aus dem Hause NurExone. Entwickelt zur Behandlung von Verletzungen des zentralen Nervensystems, zielt es auf eine bislang kaum therapierbare Indikation. CEO Dr. Lior Shaltiel betont die Relevanz: "Verletzungen des zentralen Nervensystems verursachen eine verheerende persönliche und wirtschaftliche Belastung - darunter lebenslange Behinderungen für die Patienten und Gesundheitskosten in Milliardenhöhe pro Jahr." ExoPTEN setzt auf einen innovativen, exosombasierten Wirkstofftransport, der gezielt regenerative Prozesse in Nervenzellen anstoßen soll - mit dem Ziel, neurologische Funktionen nach traumatischen Schäden wiederherzustellen.

Präsentation beim Wissenschaftsgipfel in Berlin

Vom 6. bis 9. November 2025 wird Dr. Shaltiel die Technologieplattform im Rahmen des Falling Walls Science Summit in Berlin einem internationalen Publikum vorstellen. Höhepunkt des Events ist die Auszeichnung "Science Breakthrough of the Year", vergeben von einer hochkarätigen Jury - ein Preis für wissenschaftliche Innovation mit bahnbrechendem Anwendungspotenzial.

Zugang zu internationalem Netzwerk und Kapitalgebern

Mit dem Finaleinzug verschafft sich NurExone (ISIN: CA67059R1091) nicht nur internationale Sichtbarkeit auf Top-Niveau, sondern auch Zugang zu exklusiven Netzwerkformaten wie der Sciencepreneurs Night. Ziel ist der gezielte Austausch mit Investoren, strategischen Partnern und führenden Köpfen der globalen Innovationslandschaft.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/07/08/3112213/0/en/New-ExoPTEN-Preclinical-Study-Indicates-Significant-Improvement-in-Walking-Quality-in-Spinal-Cord-Injury-Model.html

https://nurexone.com/nurexone-biologic-secures-ema-orphan-status-for-exopten-in-spinal-cord-injury-accelerating-pathway-to-european-markets/

