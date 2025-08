Duisburg (ots) -2025 und 2026 werden groß.Nicht nur, weil wir als L&W CONSOLIDATION GmbH (https://lwconsolid.de/), avivar experts GmbH (https://avivar.de/), L&W Akademie (https://lwconsolid.de/akademie/) und Florian Wey (https://www.youtube.com/@florianwey) die Weichen für die Zukunft stellen, sondern weil wir dir jede Menge Möglichkeiten geben, dich zu vernetzen, zu wachsen und Gutes zu tun.Ob spannende Seminare, Karrieretage, exklusive Netzwerktreffen, die wir neu ins Leben rufen, oder die Charity-Events der Lions Concordia - dieses Jahr steckt voller Highlights.Sei dabei und mach 2025 & 2026 zu deinen Jahren!Triff uns 2025 live - quer durch Deutschland!Wir bringen Expertise, Impulse und Herz dorthin, wo Menschen sich begegnen.Ob Karrieretag in Berlin, CSR-Konferenz in Königstein, Speaker-Events in Frankfurt oder Resilienztraining in Duisburg - wir sind überall dort, wo Zukunft gestaltet wird.Triff uns live in Wuppertal, Essen, Düsseldorf, Bremen, Berlin, Kiel, Hamburg, München, Nürnberg, Dresden u. v. m. - mit einem Lächeln, einem offenen Ohr und jeder Menge Expertise!Alle Termine auf einen Blick - save the dates!Event-Highlights 2025/2026Karrieretage - wir sind deutschlandweit für dich daOb als Gast, Coach oder Speaker - bei den Karrieretagen sind wir live vor Ort, um Menschen mit Chancen zu verbinden.Save the Dates (alle 10:30 - 16:00 Uhr):Sep: Wuppertal (https://www.karrieretag.org/wuppertal/) - Essen (https://www.karrieretag.org/essen/) - Düsseldorf (https://www.karrieretag.org/duesseldorf/)- Bremen (https://www.karrieretag.org/bremen/) (CEO Flo: Speech "Happy End gibt's nur in Hollywood") - Stuttgart (https://www.karrieretag.org/stuttgart/)Okt: Berlin (https://www.karrieretag.org/berlin/) - Kiel (https://www.karrieretag.org/kiel/) (Vortrag & Coaching) - Bonn (https://www.karrieretag.org/bonn/) - Hamburg (https://www.karrieretag.org/hamburg/)- Karlsruhe (https://www.karrieretag.org/karlsruhe/) - Nürnberg (https://www.karrieretag.org/nuernberg/)Nov: Hannover (https://www.karrieretag.org/hannover/) - Frankfurt (https://www.karrieretag.org/frankfurt/) - Koblenz (https://www.karrieretag.org/koblenz/) - Dresden (https://www.karrieretag.org/dresden/) (Vortrag & Coaching) - München (https://www.karrieretag.org/muenchen/)- Aachen (https://www.karrieretag.org/aachen/)Dez: Dortmund (https://www.karrieretag.org/dortmund/)Hier mehr erfahren & anmeldenKeynotes & Speaker-Events - Impulse, die bewegenHier steht Florian Wey auf der Bühne - mit Themen, die begeistern und bewegen.Wenn du Inspiration suchst, bist du hier richtig:- 13. Sep, Königstein - Good People Conference 2025: (https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgood-people-conference.com%2F&sa=D&ust=1754735580000000&usg=AOvVaw2r97uDMn8blEXPJOLPdCFi) CSR & Unternehmenskultur der Zukunft- 24. Sep, Kassel - Nacht der Redner (https://www.eventbrite.de/e/nacht-der-redner-live-in-kassel-tickets-1367720933129)- 5. Okt, Frankfurt - Mach keinen Fisch zum Vogel - Speakers on Stage (https://annabellwhitney.de/termine/)- 4. Nov, Kassel - Nacht der Redner (https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.de%2Fe%2Fnacht-der-redner-live-in-kassel-tickets-1537635843199&sa=D&ust=1754735580000000&usg=AOvVaw1a-vveJ3INwmmDGl1uQbLg)- 12. Dez, Düsseldorf - Speaker-Event Mind over Bullshit (https://lwconsolid.de/mindoverbullshit/)Seminare & Workshops - Wissen, das wirktExklusiv mit Flo Wey - praxisnah, inspirierend, nachhaltig:"What is your Wey becomes the Wey" - Marcus AureliusHier lernst du, wie Vertrieb, Kommunikation & Resilienz wirklich funktionieren.- 15.-16. Aug, Düsseldorf - Vertrieb & Verhandlung kann so einfach sein- 26.-27. Sep, Düsseldorf - Umgang mit Menschen - Easy mit Rapport & Profiling- 31. Okt-1. Nov, Duisburg - NLP & Kommunikation kann so easy sein- 21.-23. Nov, Nettersheim - Resilienz, Ziele & PrimingFrühbucher-Liste für neue Termine sichernVHS-Kurse Resilienztraining - der richtige Umgang mit StressAuch hier steht Flo persönlich für dich bereit:Termine in Duisburg: 12. Sep - 5. Nov - 7. NovZur AnmeldungLions Charity - Netzwerken, Feiern & HelfenBusiness trifft Herz: Mit den Lions Concordia unterstützen wir soziale Projekte für Kinder und Jugendliche.Jedes Event macht einen Unterschied.Lions Concordia bedeutet für uns: Netzwerken mit Herz.Alle Einnahmen fließen in soziale Projekte für Kinder und Jugendliche.Sei dabei, wenn Business und Charity zusammenkommen!- 9. Aug - Charity Golf Cup (https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100066309109552%2Fposts%2F1033841345502826%2F%3Frdid%3DgajknyKO4AiviAiL&sa=D&ust=1754735820000000&usg=AOvVaw2yJEUE-s9Cy1VphXUaGEPh) (Duisburg)- 20. Sep - Sommerfest (Duisburg)- 8. Nov - Charity for Kids (Duisburg)Infos zu Lions ConcordiaNEU ab 2025: Exklusive L&W Networking-EventsWir starten etwas Neues: Monatliche Networking-Events - jeden Monat an wechselnden Orten.Hier treffen sich Unternehmer, HR-Profis, Bewerber und Visionäre, die bewegen wollen.Themen? Inspirierend.Teilnehmer? Persönlichkeiten.Nutzen? Unbezahlbar.Termine folgen - trage dich jetzt schon unverbindlich auf die Warteliste ein!Jetzt vormerkenFreebies - Geschenke, die dich weiterbringenWir lieben es, Wissen & Mehrwert zu teilen.Deshalb gibt es unsere Freebies - in vier Kategorien:L&W- Bewerbungs-Checklisten - HR-Insider-Guides - Zugang zu exklusiven WebinarenHier sichernL&W Akademie - Lern-Module für persönliche Entwicklung - Trainings für Leadership & KommunikationKostenlos anmeldenavivar- Mindset-Tools für Resilienz & Stressmanagement - Audio-Sessions für mehr Energie im AlltagJetzt downloadenFlorian Wey - Speaker-Insights - Erfolgsstrategien direkt vom CEOExklusiv hier erhaltenWarum du 2025/2026 dabei sein solltest- Weil wir Menschen mit Menschen verbinden- Weil du Wissen, Inspiration & echte Kontakte bekommst- Weil du gleichzeitig Gutes tustDein nächster Schritt: Sei Teil davon!- Melde dich zu Events an- Hol dir dein Freebie- Netzwerke mit uns - denn 2025/2026 schreiben wir gemeinsam Erfolgsgeschichten!Warum? Weil der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht!Verpasse keine Neuigkeiten mehr!Hier geht's zum Newsletter- damit du immer als Erster von neuen Events, Freebies und Specials erfährst.Pressekontakt:Oliver KirchProkuristL&W CONSOLIDATION GmbHAuf dem Hahn 147228 DuisburgTelefon: 0203 - 51889227Mobil: 0178 - 5493848E-Mail: oliver.kirch@lwconsolid.deHomepage: www.lwconsolid.deOriginal-Content von: L&W CONSOLIDATION GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180029/6090397