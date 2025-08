© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Rekordzahlen, neue Märkte, große Visionen: Hims & Hers wächst rasant. Die Börse reagiert allerdings knallhart. Anleger drücken die Aktie nachbörslich tief ins Minus.Die Aktie von Hims & Hers fiel am Montag nachbörslich um 13,5 Prozent, obwohl das Unternehmen erneut starkes Wachstum meldete. Grund war die Prognose für das dritte Quartal, die leicht hinter den Erwartungen zurückblieb. Hims & Hers rechnet mit einem Umsatz zwischen 570 und 590 Millionen US-Dollar, während FactSet im Mittel 583 Millionen erwartet hatte. Für das Gesamtjahr hält das Management an seiner Prognose von 2,3 bis 2,4 Milliarden US-Dollar fest. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 73 Prozent auf 545 Millionen …