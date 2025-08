Der Goldpreis arbeitet sich weiter nach oben. Nachdem am Freitag der schwache Arbeitsmarktbericht in den USA und die Revidierungen für die vergangenen Monate für Rückenwind gesorgt haben, hat auch die Entlassung der Statistikchefin durch Donald Trump Anleger vorsichtig werden lassen. Jetzt schwenkt auch einer der Gold-Bären an der Wall Street um: Die Citi.Bislang gingen die Analysten der US-Bank von einem schwächeren Goldpreis in den kommenden Monaten aus. Doch diese Prognosen haben sie nun aufgegeben. ...

