DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im Juli gestiegen

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,6 (Juni: 50,6) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Juli auf 50,1 (Vormonat: 50,5) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im Mai um 0,5 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im Dienstleistungssektor Deutschlands (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) ist im Mai gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging er gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent zurück und lag um 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Den größten monatlichen Umsatzzuwachs verzeichneten die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit einem Anstieg von 1,3 Prozent, gefolgt vom Bereich Information und Kommunikation mit einem Zuwachs von 0,5 Prozent.

Indonesien BIP 2Q +5,12% gg Vorjahr (PROG +4,8%)

Philippinen Verbraucherpreise Juli +0,9% gg Vorjahr (PROG +1,05%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Juli +2,3% gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Juli +2,1% (PROG: +2,2%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Juli +0,2% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Juli +2,0% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

