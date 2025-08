Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio will kommende Woche mit der Auslieferung von Kompaktwagen der Marke Firefly in Europa beginnen. Als erstes kommen die Leitmärkte Norwegen und Niederlande dran, kurz darauf sollen weitere europäische Länder folgen. Der europäische Marktstart von Firefly wird mit Spannung erwartet. Bereits seit April war klar, dass der Nio-Ableger zunächst in Norwegen und den Niederlanden starten wird. Nun steht mit dem 14. August ...

