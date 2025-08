EQS-Ad-hoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: SCHOTT Pharma präzisiert die Prognose für Umsatzwachstum und EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2025



SCHOTT Pharma präzisiert die Prognose für Umsatzwachstum und EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2025

SCHOTT Pharma präzisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Das organische Wachstum für das Geschäftsjahr 2025 wird ungefähr 6,0 % betragen, was am unteren Ende der Management-Erwartung von 6,0 % bis 9,0 % liegt ("im hohen einstelligen Bereich").

Die EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2025 wird bei ungefähr 28 % erwartet, über der bisherigen Prognose "ungefähr auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2024 (26,9 %)". Die obige Präzisierung basiert auf den vorläufigen Zahlen der ersten neun Monate des Geschäftsjahres und auf dem Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr 2025.

Weitere Informationen und vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2025 sowie die ersten neun Monate finden Sie in unserer ergänzenden Pressemitteilung.

Die vollständigen Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 werden am 12. August 2025 veröffentlicht.





