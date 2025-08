Börsen starten mit Zuversicht - Softwarewerte setzen neue Impulse

Der DAX startet mit Auftrieb in den Handelstag. Während die Wall Street noch zwischen technologischem Optimismus und konjunktureller Vorsicht pendelt, setzen deutsche Anleger auf Zuversicht. Rückenwind kommt von starken Unternehmenszahlen und einer stabilen Nachrichtenlage - die heutige Agenda verspricht neue Impulse.

Makroökonomischer Überblick:

Zwei Datenpunkte stehen heute im Fokus der Marktteilnehmer: In Kanada wird die Handelsbilanz für Juni veröffentlicht. Erwartet wird ein geringeres Defizit, was auf eine Erholung der Exportdynamik hindeuten könnte. In den USA richtet sich der Blick auf den ISM-Dienstleistungsindex für Juli. Die Prognosen deuten auf eine leichte Verbesserung hin, was als Signal für eine stabile Binnenkonjunktur gewertet werden könnte - ein weiterer wichtiger Faktor für die geldpolitische Debatte rund um die Fed.

Im Fokus:

Die Aktie der DHL Group zeigt sich vorbörslich deutlich fester. Der Logistikkonzern überraschte mit einem soliden zweiten Quartal: Trotz rückläufiger Umsätze infolge von Wechselkurseffekten und schwächerem Handelsvolumen konnte das operative Ergebnis um 5,7 % gesteigert werden. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 7,2 %, was auf erfolgreiche Effizienzmaßnahmen und Preisanpassungen zurückzuführen ist. Die bestätigte Jahresprognose sorgt für zusätzliche Stabilität und Rückenwind bei Investoren.

Auch die Papiere von Palantir Technologies stehen heute im Fokus. Der US-Datenanalyse-Spezialist verzeichnete im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 48 % und knackte erstmals die Marke von einer Milliarde Dollar. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit US-Regierungsbehörden, das um 53 % zulegte. Die Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen zur Betrugserkennung und Datenanalyse treibt das Wachstum an - ein Trend, der sich auch in der angehobenen Jahresprognose widerspiegelt. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kurssprung im nachbörslichen Handel.

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!