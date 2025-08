tonies wird seine Zahlen für das zweite Quartal am 21. August veröffentlichen. Wir rechnen mit einem moderateren Wachstum im Q2/25 und erwarten ein Umsatzplus von 18?% im Jahresvergleich, nach 24?% im Q1/25. In den USA könnten Preiserhöhungen im Mai zur Kompensation von Zöllen und ungünstigen Wechselkursen das Wachstum etwas gebremst haben - wir gehen jedoch weiterhin von einem Zuwachs von 25?% aus. In der DACH-Region könnten schwierige Vergleichswerte zu einem leichten Rückgang führen, während im Rest der Welt (RoW) weiterhin starkes Wachstum erwartet wird. Die bereinigte EBITDA-Marge dürfte sich im Jahresvergleich um 380 Basispunkte verbessern, was auf eine höhere Fixkostenabsorption zurückzuführen ist. Dies könnte allerdings teilweise durch Kosten im Zusammenhang mit der Zollunsicherheit und möglichen Vorbereitungen für die (unbestätigte) Einführung der Toniebox 2 kompensiert werden. Der Free Cashflow für das erste Halbjahr dürfte mit rund -32?Mio. EUR stabil bleiben, da ein gestiegener Lageraufbau infolge der Zollrisiken und einer möglichen neuen Toniebox-Einführung die verbesserte Profitabilität ausgleicht. Unsere Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 bleiben unter realistischen Zollannahmen robust. Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 11,00 EUR. Das vollständige Update kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://research-hub.de/companies/tonies-se Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se





