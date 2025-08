Sharjah, VAE (ots) -Mit einem deutlichen Wachstum von 48,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete das Emirat Sharjah im ersten Halbjahr 2025 Immobilieninvestitionen von 7,3 Milliarden US-Dollar. Dies zeigen aktuelle Daten des Sharjah Real Estate Registration Department.Die Zahl der Transaktionen stieg auf über 48.000, ein Plus von 3,3 % im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr. Investoren aus 109 Ländern bestätigen Sharjahs wachsende Bedeutung als internationaler Immobilienstandort, gestützt durch ein vielfältiges Angebot, moderne Infrastruktur und wachsendes Anlegervertrauen.Starke Beteiligung aus der RegionHeimische Investoren führten mit Transaktionen im Wert von 3,3 Milliarden US-Dollar die Rangliste an. Weitere 0,3 Milliarden US-Dollar flossen aus anderen Golfstaaten in den Immobiliensektor, GCC-Gesamtinvestitionen beliefen sich auf 3,6 Milliarden US-Dollar.Indien und Syrien treiben den Immobilienboom voranIndische Investoren trugen mit rund 1 Milliarde US-Dollar maßgeblich zum Wachstum bei. Unter den arabischen Ländern führten syrische Anleger mit einem Anlagevolumen von 405 Millionen US-Dollar, gefolgt von Investoren aus Pakistan, Jordanien, Irak und Ägypten.Großbritannien an der Spitze EuropasDas Vereinigte Königreich belegte Platz neun im Gesamtranking mit einem Anlagevolumen von 123 Millionen US-Dollar. Es folgten Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Schweden, Italien, die Ukraine, Griechenland und die Schweiz. Investoren aus den USA, Kanada und Australien investierten insgesamt 191 Millionen US-Dollar.Modernes Regelwerk stärkt VertrauenAbdulaziz Al Shamsi, Generaldirektor der Sharjah Real Estate Registration Department, führt die Entwicklung auf verlässliche Regulierung zurück: "Die Zahlen stimmen uns zuversichtlich für die Zukunft des Immobiliensektors. Wir setzen unsere Bemühungen fort, Sharjah als führenden Wirtschafts - Immobilienstandort sowohl in der Region als auch weltweit weiter zu stärken."Den vollständigen Artikel finden hier (https://www.mcgroup.com/sharjah-press-release-04-08-2025).Pressekontakt:Hussain Al MullaMedia Relations Executive - Sharjah Government Media Bureau+971563980067Hussain.almulla@sgmb.aeOriginal-Content von: Sharjah Government Media Bureau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168564/6090550