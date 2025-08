Bayreuth (ots) -medi for help, die gemeinnützige Hilfsorganisation von medi, feiert 15-jähriges Jubiläum und setzt ein symbolisches Zeichen - mit der Charity-Bewegungsaktion "Gemeinsam viel bewegen". Für die bisher 9.100 weltweit versorgten Patient:innen bewegten sich medianer:innen mit Familie und Freund:innen, medi for help spendete einen Euro pro Kilometer - so kam die symbolträchtige Spendensumme von 9.100 Euro zusammen. Neben dem langjährigen globalen Engagement bringt sich medi for help auch regional verstärkt ein. Die Spendensumme von 9.100 Euro geht deswegen an Kinderseelen e. V., einem Bayreuther Verein für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen."Seit 2010 helfen wir mit medi for help Menschen in Notsituationen ohne Zugang zu medizinischer Versorgung. Wir möchten ihnen neue Hoffnung und verbesserte Lebenssituationen schenken - ganz nach unserem Motto,Give a smile'. Wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten 15 Jahren 9.100 Patient:innen weltweit versorgen konnten, unter anderem in Haiti, Indien, Ruanda, Nicaragua, Papua-Neuguinea, Indien und in den USA. Gemeinsam mit den medianer:innen wollten wir jetzt noch mal ein Zeichen setzen und 'gemeinsam mehr bewegen'. Unser Ziel: 9.100 Kilometer, das heißt pro Patient:in einen Kilometer gehen, Fahrrad fahren, schwimmen, wandern oder joggen. Wir sind begeistert vom Engagement der medianer:innen, deren Familien und Freund:innen - insgesamt kamen stolze 15.643 Kilometer zusammen. Da medi als Familienunternehmen in Bayreuth fest verwurzelt ist, möchten wir uns auch regional verstärkt einbringen und spenden die Summe von 9.100 Euro an Kinderseelen e. V., einem Bayreuther Verein für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen", so Daniela Weihermüller und Carsten Stauf, Team medi for help.9.100 Euro für Outdoor-SportgeräteDie Spendensumme investiert Kinderseelen e. V. in Outdoor-Sportgeräte: "Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung von medi for help - vor allem sind wir begeistert, dass die tatkräftige Unterstützung der medianer:innen die Spende ermöglichte. Als ein in Bayreuth ansässiger Verein freut uns dieser Zusammenhalt vor Ort besonders und wir sprechen allen unseren herzlichen Dank aus, die sich für uns bewegt haben. Die Summe investieren wir in Outdoor-Sportgeräte, die alle Altersgruppen ansprechen und für die erkrankten Kinder und Jugendlichen eine wichtige Komponente und Unterstützung während der Therapie darstellen. Denn Sport beziehungsweise spielerisches Entdecken durch Klettern, Rutschen, Balancieren ist für die Jüngsten und die älteren Kids zugleich Ablenkung und Spaß", so Stephan Reinl von Kinderseelen e. V.15 Jahre medi for help - wir blicken zurück auf bewegte JahreNeben der Charity-Aktion kommen in den nächsten Monaten Personen, die medi for help geprägt haben, auf den sozialen Kanälen von medi zu Wort. Sie werden mit der Community ihre besonderen Momente der letzten Jahre teilen. Dr. Michael Weihermüller, Gründer von medi for help und Beiratsvorsitzender von medi: "Wir gründeten medi for help 2010 nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti - damals wie heute gilt: Wir sind immer schnell vor Ort und versuchen, ohne große Umwege zu helfen. Dabei setzen wir einen großen Fokus auf die nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe, das heißt: Fachpersonal vor Ort wird von unseren Expert:innen fachmännisch angelernt, um zukünftig beispielsweise selbst die Versorgung mit zur Verfügung gestellten Kompressionsprodukten zu ermöglichen. Ein positives Beispiel ist Jean Paul, unser Compression Manager in Ruanda. Er kümmert sich selbstständig um die Versorgung der Podokoniose-Patient:innen und baut gemeinsam mit medi for help engagiert das Compression Programm vor Ort systematisch auf."Surftipp: www.medi-for-help.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deJanine LenhartCommunication & PR ManagerinTelefon: +49 921 912-2819E-Mail: j.lenhart@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/6090548