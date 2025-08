3.777 Elektroautos wurden im Juli in der Schweiz und neu zugelassen, was 20,5 Prozent Marktanteil an den Neuzulassungen entspricht. Damit haben die E-Autos zwar nicht ganz den Juni-Wert erreicht, entwickeln sich im laufenden Jahr dennoch positiv. Ein kurzer Hinweis vorab: Zur Marktentwicklung in der Schweiz gibt es verschiedene Veröffentlichungen. Der Verband Auto Swiss publiziert die Neuzulassungen für die Schweiz inklusive Liechtenstein, der auf ...

