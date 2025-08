Der Goldpreis zeigt sich zum Wochenstart von seiner starken Seite. Nach einem deutlichen Anstieg zum Ende der vergangenen Woche konnte sich das Edelmetall am Montag oberhalb der Marke von 3.350 USDollar behaupten. Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr notiert der Kurs bei rund 3.370 USDollar und liegt damit innerhalb von 24 Stunden um 0,28?Prozent im Plus. Die seit Ende April laufende Konsolidierungsphase ...

