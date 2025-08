Der DAX zeigt sich am Dienstag nach dem Kursrutsch vom Freitag wieder erholt und steuert auf die psychologisch wichtige Marke von 24000 Punkten zu. Hoffnungen auf stabile US-Zinsen und zahlreiche Unternehmenszahlen geben dem Markt Auftrieb.Aktuelle Entwicklung am deutschen Aktienmarkt Der deutsche Leitindex DAX hat am Dienstagmorgen rund 0,7 Prozent zugelegt und bewegt sich damit deutlich von seinem Wochentief nach oben. Nach dem Abverkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...