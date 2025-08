Berlin (ots) -McMakler, einer der führenden Full-Service-Immobiliendienstleister in Deutschland und Österreich, kooperiert ab sofort mit vobahome, einer Tochter der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG (VVRB eG), die auf Immobilienverrentung spezialisiert ist. Durch die Zusammenarbeit erweitert McMakler das Beratungs- und Angebotsportfolio in einem wachsenden Marktsegment."Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Mit vobahome haben wir einen etablierten Partner an unserer Seite, der uns dabei unterstützt, noch individueller auf die Lebenssituation und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden einzugehen", sagt Philipp Niemann, Chief Revenue Officer (CRO) von McMakler. "Die Stärken von vobahome im Bereich Immobilienverrentung und McMaklers Fokus auf individuelle Beratung sowie nationale Reichweite ergänzen sich hervorragend - eine Partnerschaft mit hohem Mehrwert."Angesichts des demografischen Wandels sowie steigender Lebenshaltungskosten gewinnt die Immobilienverrentung als Teil der privaten Altersvorsorge zunehmend an Bedeutung. Die verschiedenen Modelle von Rückmietverkauf bis Seniorenkredit bieten Eigentümerinnen und Eigentümern die Möglichkeit das in ihren Immobilien gebundene Vermögen nutzbar zu machen. Durch die Kombination aus vobahomes Expertise in der Immobilienverrentung und McMaklers starker Marktpräsenz sowie persönlicher Beratungskompetenz entsteht ein leistungsstarkes Angebots- und Beratungsportfolio für Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer.Über McMaklerMcMakler (www.mcmakler.de) ist ein in Deutschland und Österreich aktiver Full-Service Immobiliendienstleister. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 300 eigene Immobilienmakler an über 35 Standorten, die sich hervorragend mit den regionalen Gegebenheiten auskennen. Sie werden unterstützt durch über 150 Mitarbeiter in der Zentrale in Berlin, in der unter anderem die Analyse- und Vermarktungstechnologie von McMakler entwickelt wird. McMakler ist das bekannteste Immobilienmaklerunternehmen Deutschlands und der am schnellsten wachsende Hybridmakler Deutschlands. Das Unternehmen zeichnet sich durch hohe Professionalität, umfangreiche Technologie und einen schnellen, sicheren Verkauf aus. Felix Jahn startete den Hybridimmobilienmakler als Gründungsinvestor und Executive Chairman. Seit 2024 ist Benedikt Manigold der Geschäftsführer von McMakler.Über vobahome GmbHDie vobahome GmbH ist auf ganzheitliche Konzepte rund um die Immobilienverrentung spezialisiert. Als bundesweiter Anbieter vermittelt vobahome sichere und faire Modelle insbesondere für den Ruhestand - mit Fokus auf Lebensqualität, Planungssicherheit und Liquidität.Pressekontakt:Sophia TischingerE-Mail: presse@mcmakler.de | Telefon: +49 160 534 985 5Original-Content von: McMakler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118772/6090613