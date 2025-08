Experte verrät enormes September-Preisziel für Ethereum

Ethereum tritt aktuell auf der Stelle - zumindest auf den ersten Blick. Der Kurs hat sich seit Wochen unterhalb der 4.000 US-Dollar eingependelt und pendelt weiter zwischen bekannten Widerständen und Unterstützungen. Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Hinter den Kulissen passiert gerade etwas, das die nächsten Wochen entscheidend prägen könnte.

Institutionelle Investoren greifen verstärkt zu. Laut aktuellen Daten wurden allein in den letzten Wochen Ethereum im Wert von fast 3 Milliarden US-Dollar in Unternehmens-Treasuries verschoben. Namen wie Bitwise oder Sharplink bauen ihre ETH-Bestände gezielt aus. Selbst die US-Regierung zählt mittlerweile zu den größten Haltern. Eine Entwicklung, die zeigt: Der Markt wird ernst genommen - und Ethereum spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Auch Spot ETFs explodieren regelrecht, Quelle: https://farside.co.uk/eth/

August gilt zwar traditionell als einer der schwächsten Monate für den Kryptomarkt, doch gerade das sorgt bei vielen Anlegern für neue Chancen. Wer auf eine kurzfristige Korrektur setzt, könnte genau jetzt strategisch einsteigen. Denn in der Vergangenheit folgten auf schwache Augusts häufig starke September. Analysten verweisen dabei auf historische Daten, laut denen Ethereum im Jahr nach einem Bitcoin-Halving im August durchschnittlich über 64? Prozent zugelegt hatte.

Setzt sich dieses Muster erneut durch, liegt ein Ausbruch über die langanhaltende Widerstandszone zwischen 3.800 und 4.000 US-Dollar nahe. Sollte dieser gelingen, sehen manche Marktbeobachter sogar Potenzial für einen Anstieg bis 5.600 US-Dollar pro ETH - und das noch vor Ende November.

Aktuell steht Ethereum also an einem Punkt, an dem Angebot und Nachfrage, technische Strukturen und institutionelle Dynamik in dieselbe Richtung zeigen. Dennoch mahnen Stimmen wie Benjamin Cowen zur Vorsicht. Er warnt davor, dass ein Großteil der Nachfrage durch die Treasury-Käufe vorgezogen sein könnte - ein Risiko, das den Markt später wieder belasten könnte. Noch jedoch ist von einer Trendumkehr nichts zu spüren. Der Druck bleibt klar nach oben gerichtet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.