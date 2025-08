NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analystin Alexia Dogani verwies in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf die Kostenkontrolle als Grund, warum das bereinigte Quartalsergebnis des Logistikkonzerns besser als vom Konsens erwartet ausgefallen sei. DHL habe die Ziele für 2025 beibehalten, zugleich aber einige Handelsrisiken hervorgehoben, ergänzte sie./rob/ck/bek

