© Foto: adobe.stock.com

Wendet sich das Blatt am Ölmarkt? Sah es bei Brent Öl zuletzt noch nach einem kapitalen Ausbruchsszenario aus, muss mittlerweile mit Preisturbulenzen gerechnet werden. Der jüngste Rücksetzer kam zur Unzeit. Brent Öl bricht dramatisch ein Noch vor wenigen Tagen setzte Brent Öl den massiven Widerstandsbereich um 70 US-Dollar unter Druck. Schließlich gab dieser nach. Der Weg auf der Oberseite schien geebnet. Ein spektakuläres Ausbruchsszenario nahm zunächst Form an. Doch dann passierte genau das, was in solch fragilen Ausbruchssituationen nicht passieren sollte: Der Vorstoß geriet ins Stocken und Brent Öl ins Wanken. Die in der letzten Kommentierung zu Brent Öl in den Fokus gerückte …