NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das Ummünzen der Ergebnisse in Barmittel zehre beim Autobauer derzeit noch an der Geduld der Anleger und auch die Ergebnisresilienz sei noch kein Grund für ein starkes Investment-Argument, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch könnten strukturelle Fortschritte in den Kernmarken von Europa bis China nicht geleugnet werden, während die Herausforderungen bei den Marken Audi und Porsche eher zyklischer Natur seien./rob/ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 13:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 19:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039





© 2025 dpa-AFX-Analyser