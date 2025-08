München (ots) -Wer am kommenden Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, braucht starke Nerven. Die Kombination aus Rückreisewelle, zweiter Urlauberwelle aus dem Süden und zahlreichen Baustellen sorgt für dichte Blechkolonnen, sowohl auf deutschen Autobahnen als auch auf Transitstrecken im Ausland.Mit dem Ferienende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wächst die Zahl der Heimkehrer. Auch in vielen Regionen Skandinaviens endet die schulfreie Zeit. Eine Woche später folgen weitere Bundesländer darunter Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Zugleich starten Reisende aus Süddeutschland in den Urlaub.Derzeit sind etwa 1.250 Autobahnbaustellen aktiv, viele davon auch während der Sommerferien. Engstellen, Spurverengungen oder einspurige Abschnitte können den Verkehr zum Erliegen bringen. Besonders auf Strecken mit hohem Verkehrsaufkommen müssen Autofahrer mit langen Wartezeiten rechnen.Der ADAC erwartet die Verkehrsspitzen am Freitagnachmittag, am Samstagvormittag und am Sonntagnachmittag. Wer kann, sollte auf die weniger belasteten Reisetage Dienstag bis Donnerstag ausweichen. Auch an diesen Tagen empfiehlt es sich, den morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr zu meiden.Stauschwerpunkte im Überblick:- A1 Köln - Dortmund, Bremen - Hamburg- A3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau- A4 Kirchheimer Dreieck - Dresden- A5 Frankfurt - Basel- A6 Mannheim - Nürnberg- A7 Hamburg - Flensburg und Füssen/Reutte- A8 Karlsruhe - München - Salzburg- A9 Berlin - München- A10 Berliner Ring- A11, A19, A24 - Zubringer zur Ostsee- A93 Inntaldreieck - Kufstein- A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen- A99 Umfahrung MünchenAuch jenseits der deutschen Grenzen bleibt es voll. Die Rückreisewelle aus dem Süden und die beginnende italienische Ferienzeit (Ferragosto am 15. August) belasten insbesondere die folgenden Routen:- Brenner-, Fernpass-, Tauernautobahn, Pyhrn- und Gotthard-Route- Küstenautobahnen in Italien, Kroatien und Südfrankreich- A12 Inntalautobahn und Fernpass (Tirol) mit Wochenend-Abfahrtssperren- Pfändertunnel (A14) mit punktuellen Nachtsperrungen - am Wochenende frei- D8 (CZ): Tunnelbaustellen bei Usti nad Labem (Richtung Prag)Stichprobenartige Einreisekontrollen an allen deutschen Grenzen können zu Verzögerungen führen, insbesondere an den Autobahnübergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93). Auch Ausreisekontrollen, beispielsweise nach Polen, Frankreich oder Dänemark, sind möglich. Betroffen sind unter anderem die Übergänge bei Görlitz (A4), Pomellen (A11), Frankfurt (Oder) (A12) und Forst (A15).Wichtig: Die Rettungsgasse muss bereits bei stockendem Verkehr gebildet werden, nicht erst, wenn Einsatzfahrzeuge auftauchen. Wer links fährt, weicht nach links aus, alle anderen möglichst weit nach rechts. In engen Baustellen hilft versetztes Fahren mit Abstand. Wer die Rettungsgasse nicht bildet, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de. (https://www.adac.de/verkehr/verkehrsinformationen/stauprognose/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6090724