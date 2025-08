Vanyo Walter ist Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. Daniel Saurenz: Vanyo, nach einem holprigen Frühling zeigen sich die Märkte erstaunlich robust. Was trägt die Erholung? Vanyo Walter: Mehrere Stränge: In den USA wirken zollbedingte Mehreinnahmen, fiskale Impulse aus dem "One Big Beautiful Bill" und anziehende KI-Investitionen stützend. Gleichzeitig ist viel Positives eingepreist - Zölle belasten Margen, und bei Weitergabe an Verbraucher steigen Inflationsrisiken. Kurz: Rückenwind ...

