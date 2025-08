Palantir Quartalszahlen - "Nahezu beispiellos und mit nichts zu vergleichen"

Werbung







Gestern Abend, am 04.08.2025, legte Palantir Technologies seine Quartalszahlen offen. Der Umsatz des Quartals lag bei knapp über einer Milliarde US-Dollar. Damit ist er innerhalb eines Jahres um beeindruckende 48 Prozent gewachsen. Der Umsatz aus den USA ist sogar um 68 Prozent gewachsen. Der Gewinn je Aktie lag im Vorjahreszeitraum noch bei 0,06 US-Dollar, doch nun bereits bei 0,13 US-Dollar. Eine Verdopplung des Gewinns je Aktie ist für ein Unternehmen dieser Größe eine Seltenheit. Entsprechend stolz präsentiert sich auch der CEO Alexander Karp. Der kürzlich veröffentliche Anlegerbrief ähnelt einer regelrechten Kampfrede. Darin begründet er den Erfolg des Unternehmens anhand von Strategie, Investitionen und vor allem Unternehmenskultur. Gemeinsam mit der Veröffentlichung des Quartalsberichts erhöhte das Unternehmen seine Aussichten für den Jahresumsatz um 6 Prozent auf etwa 4,15 Milliarden US-Dollar.



Der Markt reagierte sehr positiv auf den Quartalsbericht. Die Aktie bewegte sich bereits um etwa 5 Prozent aufwärts. Gleichzeitig erzielt die Aktie damit ein neues Allzeithoch. Aber wird dieses Wachstum anhalten?









