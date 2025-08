© Foto: Axel Heimken - dpa

Der Bonner Logistikriese DHL setzt mit stärker als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen am Dienstag ein Ausrufezeichen. Kurzzeitig kommt bei Anleger Euphorie auf, dann folgt aber ein kräftiges Reversal.Nach starken Gewinnen im frühen Handel, der die DHL-Aktie mit einem Plus von 6 Prozent kurzzeitig an die DAX-Spitze beförderte, brachen die Papiere am späten Vormittag ein. Dabei waren die Quartalszahlen der Bonner eigentlich positiv aufgenommen worden. Trotz eines Rückgangs der Umsätze und zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten konnte das Unternehmen durch strenge Kostenkontrollen ein starkes operatives Ergebnis erzielen. Weltweit sehen sich Logistikunternehmen in diesem Jahr mit …