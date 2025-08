DJ MARKT USA/Wall Street gut behauptet erwartet - Palantir gesucht

An der Wall Street dürfte sich die zu Wochenbeginn beobachtete Erholungsbewegung am Dienstag noch etwas fortsetzen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich gut behauptet. Zinssenkungsspekulationen trügen die Kurse noch etwas nach oben, heißt es aus dem Handel. Nach den schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag wächst am Markt die Überzeugung, dass die US-Notenbank von ihrer harten Haltung abrückt, um ein Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession zu verhindern. Eine Zinssenkung auf der nächsten Fed-Sitzung im September wird nunmehr mit einer Wahrscheinlichkeit von 88 Prozent eingepreist.

An Konjunkturdaten werden am Dienstag die Handelsbilanz für Juni und Einkaufsmanagerindizes für das nicht-verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Unternehmensseitig hat Palantir überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und den Ausblick angehoben. Die Aktie des Software- und Datenanalysespezialisten gewinnt vorbörslich 5,3 Prozent.

Hims & Hers Health hat dagegen mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt. Der Ausblick lag zwar im Rahmen der Erwartungen, mit der Aktie des Telemedizinanbieters geht es gleichwohl um fast 13 Prozent abwärts.

Negativ werden auch die Zahlen des aus IBM hervorgegangenen IT-Infrastrukturdienstleisters Kyndryl (-12,4%) aufgenommen. Das Unternehmen hat zwar den Gewinn kräftig gesteigert, doch verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung von Analysten.

Am Dienstag werden unter anderem Pfizer und Advanced Micro Devices Zahlen veröffentlichen.

August 05, 2025

