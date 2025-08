DJ Deutscher Automarkt nimmt im Juli wieder Fahrt auf

DOW JONES--Der deutsche Automarkt hat im Juli wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden im vergangenen Monat 264.802 Pkw neu zugelassen und damit 11,1 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Davon wurden 65,5 Prozent (plus 10,5 Prozent) gewerblich und 34,5 Prozent (plus 12,6 Prozent) privat zugelassen. Unter den deutschen Marken erreichten Mini mit plus 54,0 Prozent, Porsche mit plus 37,0 Prozent, VW mit plus 25,5 Prozent, Opel mit plus 17,5 Prozent und BMW mit plus 15,8 Prozent kräftige Zuwächse, wobei VW weiterhin anteilsstärkste deutsche Marke war.

Von den Neuzulassungen im Juli waren 102.369 Hybrid-Fahrzeuge (plus 28,2 Prozent), darunter 27.197 Plug-in-Hybride. Auf Elektro-Pkw (BEV) entfielen 48.614 Neuzulassungen (plus 58,0 Prozent). Rückläufig waren dagegen die Neuzulassungen von Pkw mit Benzinmotor (minus 13,4 Prozent auf 72.192 Fahrzeuge) sowie mit Dieselantrieb (minus 6,0 Prozent auf 40.529 Pkw).

August 05, 2025

