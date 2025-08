ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die stärkere Entwicklung des operativen Ergebnisses im zweiten Quartal dürfte positiv aufgenommen werden, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Was das Mengenaufkommen des Logistikkonzerns betreffe, dürfte sich dieses in Zukunft allerdings verschlechtern. Das könnte zu einer höheren Preisunsicherheit als üblich in der Hochsaison./rob/ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 06:25 / GMT

ISIN: DE0005552004





